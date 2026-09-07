"Stiamo cercando di riorganizzarci per tornare a una sorta di normalità, molto diversa da prima. Ci vogliono un sacco di energie in più, ma va benissimo così": Benedetta Rossi parla con i follower della sua nuova vita dopo essere tornata a casa con le figlie, che ha adottato in Costa Rica, insieme al marito Marco Gentili . "In questo momento voglio stare con loro. Hanno mille prime volte, quindi le voglio accompagnare a fare tante cose. Hanno bisogno della mamma e del papà ", aggiunge la celebre food blogger, 53 anni. E conclude: "Tutto molto bello ed emozionante, sia per noi genitori sia per loro. Stanno scoprendo questa nuova vita e anche noi la nostra nuova vita, un po' impegnativa, quello sì, anche perché sono due, instancabili, come i bambini della loro età . Hanno un'energia che non so da dove riescano a tirare fuori, però ci divertiamo insieme, stiamo bene, parliamo tanto. Siamo molto contenti".

Benedetta Rossi, 53 anni, e il marito Marco Gentili, 54 anni, hanno annunciato lo scorso luglio di essere in partenza per abbracciare due sorelline che hanno adottato in Costa Rica. A fine agosto, la celebre food blogger ha pubblicato il primo scatto insieme alle sue figlie: "Le nostre bambine si chiamano Natacha e Sharlyn, hanno 10 e 9 anni, sono meravigliose, piene di luce e voglia di vivere". Tornata a casa con la famiglia al completo, Benedetta Rossi ha condiviso le sue prime parole da mamma: "Siamo ancora nel pieno del turbine di emozioni. Le bimbe sono curiose e molto consapevoli di quello che sta avvenendo".

Sposati dal 2009, Benedetta Rossi e Marco Gentili a Verissimo avevano condiviso il desiderio di diventare genitori. "I figli non è che non li volevamo o abbiamo fatto programmi in questo senso, ma semplicemente non sono arrivati. Noi siamo andati avanti con il nostro percorso di vita, guardando alle cose belle che ci accadevano nel frattempo. Non abbiamo grossi rimorsi, sappiamo che probabilmente saremmo stati dei buoni genitori", aveva detto, commosso, il marito della food blogger in un video messaggio. Tornati a Verissimo, avevano lasciato aperta la porta della speranza. "Abbiamo dei nostri desideri, diciamo privati, che speriamo di realizzare al più presto. E di aggiungere ancora più felicità a quella che stiamo vivendo", aveva confessato Marco Gentili.