Benedetta Rossi e Marco Gentili hanno adottato due bambine: "Siamo ufficialmente una famiglia!"

"Il viaggio è arrivato a destinazione, siamo ufficialmente una famiglia! ". Con queste parole Benedetta Rossi , 53 anni, ha annunciato sui social la conclusione del percorso che ha portato all' adozione di due sorelline in Costa Rica. A corredo di un'immagine in cui compaiono le mani delle bimbe intrecciate in quelle di Benedetta Rossi e del marito Marco Gentili, la foot blogger ha poi proseguito: "Non esistono parole per descrivere l'emozione del primo incontro, del primo sguardo e del momento in cui queste mani si sono strette. Le nostre bambine si chiamano Natacha e Sharlyn , hanno 10 e 9 anni, sono meravigliose, piene di luce e voglia di vivere". Il post prosegue con il racconto dell'esperienza vissuta dalla coppia nell'ultimo periodo: "Il mese scorso siamo venuti in Costa Rica per raggiungerle. Il 13 luglio alle otto del mattino, siamo andati nell'istituto dove vivevano e dove sono cresciute. Avevamo il cuore in gola, gli occhi lucidi e un po' di paura, ma è successa una piccola magia…si è aperta una porta e loro ci sono venute incontro correndo, piene di gioia, gridando “mamma e papà !” La lunga attesa e tutte le paure sono svanite in un secondo. Si sono fidate di noi sin dal primo istante ed è stato tutto così naturale che sembrava ci conoscessimo da sempre".

Benedetta Rossi ha poi aggiunto: "In queste settimane abbiamo vissuto insieme ed è stato il periodo più intenso, emozionante ed impegnativo della nostra vita; ci siamo presi tutto il tempo necessario per imparare a conoscerci, con pazienza e passi leggeri. Abbiamo accolto le loro storie, interpretato i loro timori, ascoltato i loro silenzi. La nostra famiglia adesso è come un piccolo seme che è appena germogliato e che sta crescendo giorno dopo giorno".



"Tra poco torneremo a casa e non vediamo l'ora, anche perché ci manca da morire il nostro piccolo Cloud - -, ha proseguito facendo riferimento al loro cagnolino.



Il messaggio si chiude con i ringraziamenti rivolti a tutte le persone che hanno sostenuto la coppia: "A tutti Voi va un grazie speciale per la marea di pensieri positivi che ci avete inviato da lontano, per il rispetto e l’affetto immenso con cui avete compreso e protetto questo momento per noi così importante. Vi mandiamo un grande abbraccio. A prestissimo".

A luglio, Benedetta Rossi aveva annunciato su Instagram l'inizio dell'esperienza che l'avrebbe portata in Costa Rica insieme al marito. "Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre. Questa volta la destinazione non è solo un luogo geografico, ma è la speranza di un nuovo inizio", aveva scritto in un messaggio carico di emozione.

E ancora: "Partiamo per completare il puzzle della nostra vita con due anime, due sorelline che il destino ha intrecciato alle nostre storie e che finalmente stiamo per stringere a noi".

Benedetta Rossi e Marco Gentili, il desiderio di diventare genitori raccontato a Verissimo