Benedetta Rossi e Marco Gentili adottano due bambine: “Il nostro modo per diventare mamma e papà”

"Il viaggio più importante della nostra vita": con queste parole Benedetta Rossi annuncia di aver adottato due bambine con il marito Marco Gentili. "Valigie pronte, passaporti in mano e il cuore che batte a mille", scrive la celebre food blogger, 53 anni, pubblicando una foto in aeroporto.
"Abbiamo sempre viaggiato tanto insieme, in viaggio ci siamo innamorati, abbiamo imparato a conoscerci e ci siamo addirittura sposati. Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre. Questa volta la destinazione non è solo un luogo geografico, ma è la speranza di un nuovo inizio", aggiunge.
Benedetta Rossi e Marco Gentili saranno genitori di due figlie: "Partiamo per completare il puzzle della nostra vita con due anime, due sorelline che il destino ha intrecciato alle nostre storie e che finalmente stiamo per stringere a noi". Nel post, la celebre food blogger parla del percorso di adozione: "È stato un percorso durato anni, anni di attesa, silenzi e speranze. Abbiamo compilato carte, superato esami e affrontato le montagne russe del cuore. Abbiamo imparato ad aspettare con una pazienza che non sapevamo di avere e siamo riusciti a proteggere un sogno che oggi è a un passo dal diventare realtà. Non è stato semplice, ma è stato il nostro modo per diventare mamma e papà".
"Ora dovremo affrontare ancora dei passaggi formali, ma delicati e poi mancheranno solo gli ultimi passi, quelli più importanti, che richiederanno ogni grammo della nostra presenza, del nostro amore e della nostra attenzione", afferma Benedetta Rossi, che annuncia una pausa dai social: "Durante questo periodo spegneremo gli schermi e terremo i telefoni in tasca, saremo lontani da qui e dalla dimensione pubblica. Abbiamo bisogno di silenzio intorno a noi per ascoltare e accogliere tutte le emozioni che vivremo mentre nasce la nostra nuova famiglia".
"Sappiamo quanto ci volete bene ed è per questo che vi facciamo una promessa: saremo noi, a tempo debito e quando saremo pronti, a condividere con voi il racconto di questa meravigliosa avventura. Fino ad allora, vi chiediamo comprensione e vi ringraziamo già da ora per l’affetto immenso che ci dimostrate sempre e per il rispetto che avrete di questo spazio privato che vogliamo proteggere. Il viaggio più bello della nostra vita comincia adesso. Ci vediamo al ritorno, quando la nostra famiglia sarà finalmente al completo", conclude l’autrice di libri di cucina più celebre d’Italia.
Benedetta Rossi e Marco Gentili avevano parlato a Verissimo del grande desiderio di diventare genitori che per anni hanno custodito nel loro cuore. "I figli non è che non li volevamo o abbiamo fatto programmi in questo senso, ma semplicemente non sono arrivati. Noi siamo andati avanti con il nostro percorso di vita, guardando alle cose belle che ci accadevano nel frattempo. Non abbiamo grossi rimorsi, sappiamo che probabilmente saremmo stati dei buoni genitori", aveva detto, commosso, il marito della food blogger in un video messaggio.
Tornati a Verissimo insieme, avevano parlato dei momenti difficili della loro vita. Marco Gentili, 54 anni, aveva guardato con fiducia al futuro: "Abbiamo dei nostri desideri privati che speriamo di realizzare al più presto e di aggiungere ancora più felicità a quella che stiamo già vivendo".