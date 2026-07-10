Benedetta Rossi e Marco Gentili adottano due bambine: “Il nostro modo per diventare mamma e papà”

"Il viaggio più importante della nostra vita": con queste parole Benedetta Rossi annuncia di aver adottato due bambine con il marito Marco Gentili. "Valigie pronte, passaporti in mano e il cuore che batte a mille", scrive la celebre food blogger, 53 anni, pubblicando una foto in aeroporto.



"Abbiamo sempre viaggiato tanto insieme, in viaggio ci siamo innamorati, abbiamo imparato a conoscerci e ci siamo addirittura sposati. Oggi partiamo per il viaggio che stavamo aspettando da tanto, quello più lungo, emozionante e meraviglioso di sempre. Questa volta la destinazione non è solo un luogo geografico, ma è la speranza di un nuovo inizio", aggiunge.

Benedetta Rossi e Marco Gentili saranno genitori di due figlie: "Partiamo per completare il puzzle della nostra vita con due anime, due sorelline che il destino ha intrecciato alle nostre storie e che finalmente stiamo per stringere a noi". Nel post, la celebre food blogger parla del percorso di adozione: "È stato un percorso durato anni, anni di attesa, silenzi e speranze. Abbiamo compilato carte, superato esami e affrontato le montagne russe del cuore. Abbiamo imparato ad aspettare con una pazienza che non sapevamo di avere e siamo riusciti a proteggere un sogno che oggi è a un passo dal diventare realtà. Non è stato semplice, ma è stato il nostro modo per diventare mamma e papà".