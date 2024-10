Benedetta Rossi, la commozione del marito Marco Gentili: "I figli non sono arrivati, saremmo stati dei buoni genitori"

A Verissimo, la celebre food blogger ha ricevuto un toccante video messaggio da parte del marito che commosso ha detto: "I figli non è che non li volevamo, ma semplicemente non sono arrivati"

Benedetta Rossi ha ricevuto a Verissimo un toccante videomessaggio da parte del marito Marco Gentili, sposato nel 2009.

Marco Gentili ha ripercorso la loro storia d'amore e si è commosso affrontando il capitolo dei figli, che la coppia non ha avuto. "I figli non è che non li volevamo o abbiamo fatto programmi in questo senso, ma semplicemente non sono arrivati", ha detto Marco Gentili. E ha aggiunto: "Noi siamo andati avanti con il nostro percorso di vita, guardando alle cose belle che ci accadevano nel frattempo. Non abbiamo grossi rimorsi, sappiamo che probabilmente saremmo stati dei buoni genitori".

La famiglia di Benedetta Rossi e Marco Gentili è stata scaldata per 17 anni dall'amore del loro cagnolino Nuvola e oggi dal cagnolino Cloud. "Nuvola era arrivato da noi per caso quando stavamo costruendo la nostra casa e l'abbiamo adottato. Era maschio, ma l'abbiamo chiamato Nuvola perché è arrivato in un giorno nuvoloso. Era uno di famiglia". Dopo la scomparsa di Nuvola, Benedetta e Marco hanno adottato Cloud: "Non volevamo un altro cane, ma poi per una serie di casualità ci siamo imbattuti in Cloud: era identico a Nuvola da piccolo e si chiama Cloud, quindi siamo andati a prenderlo".