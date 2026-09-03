Benedetta Rossi, le prime parole dopo il ritorno a casa con le figlie: “Siamo ancora nel pieno del turbine di emozioni”

FAMIGLIA 03 settembre 2026

“Le bimbe sono curiose e consapevoli di quello che sta succedendo”, racconta la celebre food blogger sui social dopo essere tornata a casa con le due figlie che ha adottato in Costa Rica insieme al marito Marco Gentili

Benedetta Rossi e Marco Gentili

Benedetta Rossi, 53 anni, e il marito Marco Gentili, 54 anni, sono tornati a casa con le loro due figlie che hanno adottato in Costa Rica. La coppia lo annuncia sui social tramite un post con uno scatto in cui si vedono le mani delle bambine - Natacha e Sharlyn, di 10 e 9 anni -, dei neogenitori e la zampa del cane di famiglia, Cloud. "Finalmente a casa", la didascalia scelta da mamma Benedetta e papà Marco.

Tramite le sue storie Instagram, Benedetta Rossi condivide, emozionata, le prime parole dopo il ritorno a casa con le figlie. "Le bimbe sono curiose e molto consapevoli di quello che sta avvenendo. In questo momento stiamo cercando di aiutarle a processare il turbine di emozioni che stiamo vivendo anche noi. È un lavoro di squadra quello che stiamo facendo. Stiamo bene, siamo veramente molto felici", racconta la food blogger.



Riguardo l'incontro con Cloud, il cagnolone di famiglia, Benedetta Rossi aggiunge: "È andato benissimo. Lui le ha guardate un attimo così, poi le ha annusate e loro hanno iniziato a fargli le coccole ed è scattato l'amore. Dopo 5 minuti lo chiamavano in italiano 'il nostro fratello peloso'".

Benedetta Rossi

A luglio, Benedetta Rossi e Marco Gentili avevano annunciato su Instagram di essere in partenza per completare il percorso di adozione di due sorelline in Costa Rica. "Il viaggio più bello della nostra vita comincia adesso. Ci vediamo al ritorno, quando la nostra famiglia sarà finalmente al completo", aveva scritto la coppia a corredo di una foto di loro due in aeroporto con in mano i passaporti. "Il viaggio è arrivato a destinazione, siamo ufficialmente una famiglia!", aveva scritto sui social a fine agosto la celebre food blogger nell'annunciare la conclusione del percorso che ha portato all'adozione di Natacha e Sharlyn. Nella didascalia della pubblicazione social, Benedetta Rossi aveva aggiunto: "Non esistono parole per descrivere l'emozione del primo incontro, del primo sguardo e del momento in cui queste mani si sono strette. (...) In queste settimane abbiamo vissuto insieme ed è stato il periodo più intenso, emozionante ed impegnativo della nostra vita; ci siamo presi tutto il tempo necessario per imparare a conoscerci, con pazienza e passi leggeri. Abbiamo accolto le loro storie, interpretato i loro timori, ascoltato i loro silenzi. La nostra famiglia adesso è come un piccolo seme che è appena germogliato e che sta crescendo giorno dopo giorno".

(Instagram_@fattoincasadabenedetta)

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