"Finalmente siamo tornati a casa, alla quotidianità perché proprio ne avevo bisogno. Stiamo bene, siamo molto felici": Benedetta Rossi, 53 anni, affida ai social le sue prime parole dopo il ritorno a casa con le due figlie, che ha adottato in Costa Rica insieme al marito Marco Gentili, 54 anni.



"Le bimbe sono curiose e molto consapevoli di quello che sta avvenendo. Siamo ancora nel pieno del turbine delle emozioni, tante primissime volte per loro e per noi. In questo momento stiamo cercando di aiutarle a processare tutte queste emozioni che stiamo vivendo anche noi. È un lavoro di squadra quello che stiamo facendo. Stiamo bene, siamo veramente molto felici", ha aggiunto la celebre food blogger, che a luglio aveva reso noto di essere in partenza per abbracciare le figlie.



In passato, Benedetta Rossi e Marco Gentili avevano parlato a Verissimo del grande desiderio di diventare genitori. "I figli non è che non li volevamo o abbiamo fatto programmi in questo senso, ma semplicemente non sono arrivati. Noi siamo andati avanti con il nostro percorso di vita, guardando alle cose belle che ci accadevano nel frattempo. Non abbiamo grossi rimorsi, sappiamo che probabilmente saremmo stati dei buoni genitori", aveva detto, commosso, il marito della food blogger in un video messaggio. Tornati a Verissimo, avevano lasciato aperta la porta della speranza. "Abbiamo dei nostri desideri, diciamo privati, che speriamo di realizzare al più presto. E di aggiungere ancora più felicità a quella che stiamo vivendo", aveva confessato Marco Gentili.



Nel video sopra, le prime parole di Benedetta Rossi dopo l'adozione delle figlie e il racconto a Verissimo.