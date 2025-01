Filippa Lagerback, l'addio alla mamma Margaretha: "Sei sempre con noi"

Filippa Lagerback condivide sui social il suo dolore dopo la scomparsa della mamma Margaretha Lind.

"Mamma - 'e la mamma che fa' - continua nella forma della tua essenza pura d’amore, empatia e generosità. Nell’essere leale e rispettosa, allegra e sorridente, nel volere il bene di tutti, nei tuoi insegnamenti e modi di fare, con energia positiva e impegno, indipendenza e delicatezza", ha scritto la showgirl, 51 anni, sui social, pubblicando alcuni momenti insieme alla mamma, ex dottoressa.

"Sei sempre con noi. Grazie mamma, solo cose belle", ha concluso Filippa Lagerback ringraziando anche i fan per il supporto in questi giorni difficili: "Grazie dell’abbraccio d’affetto enorme che ci avete mandato in questi giorni, la mamma sarebbe stata sorpresa e grata".

"E la mamma che fa" è un'espressione che Filippa Lagerback ha usato spesso sui social nel condividere alcuni momenti con la mamma. Come il viaggio a Madrid compiuto nel 2023, dopo la festa per il 50esimo compleanno della showgirl a cui Margaretha era arrivata a sorpresa dalla Svezia.