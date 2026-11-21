Dai gossip sul suo conto al rapporto con Alessandro Varsi: Megan Ria si è raccontata a Verissimo. La ballerina ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha liquidato con poche parole i gossip circolati sul suo conto durante la sua permanenza nella Casa: "Sono tranquilla con me, con la mia coscienza, e vorrei che si parlasse solo del mio lavoro. Vorrei che il mio lavoro parlasse prima di tutti i gossip. Quindi io sono a posto così".

Per quanto riguarda il rapporto con il coinquilino Alessandro Varsi, Megan Ria, 22 anni, spiega: "Amore è una parola molto grande, però con Alessandro Varsi è nata questa affinità. Ci siamo avvicinati, ci siamo lasciati andare. All'inizio c'era chimica, ma io sono una persona che ci va molto piano solitamente, non era nei miei pensieri. Poi con il passare dei giorni, ci siamo dati un bacio e da quel momento ci siamo piaciuti. Abbiamo voluto crederci e vivercela appieno".

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip assicura: "Nessuna strategia. Dopo i suoi commenti, avrei potuto fare la vittima, cercando di affossarlo, invece l'ho perdonato". Megan Ria vorrebbe continuare la frequentazione anche fuori dal reality: "Lui è un buono e mi fa ridere. Io ho bisogno di ridere, ho bisogno di leggerezza, di sentirmi amata e coccolata. Mi piace, quindi perché precluderci il conoscerci fuori e vedere cosa succederà? Sono curiosa".