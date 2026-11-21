Madalina Ghenea condivide a Verissimo il sollievo dopo la condanna della sua stalker, che l'ha perseguitata per nove lunghi anni.

"Questa persona ha iniziato a scrivermi durante la gravidanza", racconta la modella e attrice, 39 anni, diventata mamma di Charlotte nel 2017, nata dalla relazione con l'imprenditore Matei Stratan. Madalina Ghenea e le persone attorno a lei ricevevano messaggi quotidianamente, tra cui minacce di morte: "Scriveva a chiunque entrasse nella mia vita sia professionale sia privata. Creava anche dei profili falsi in cui si fingeva me".

Per Madalina Ghenea la sentenza ha rappresentato la fine di un incubo: "Dopo tanti anni questa lotta è finita. Devo ringraziare la giustizia per aver trovato e condannato questa persona che mi ha reso la vita impossibile. Ora finalmente ho la possibilità di vivere la mia vita tranquillamente, portare mia figlia a scuola, lavorare".