Dopo essere uscito dal Grande Fratello Vip, Alex Belli presenta a Verissimo il figlio avuto con Delia Duran a marzo del 2026. "L'arrivo di Gabriel ha cambiato tutto. La nostra priorità è lui. Ci regala ogni giorno emozioni nuove", afferma l'attrice e modella venezuelana, 38 anni.

Di se stesso papà, Alex Belli, 43 anni, dice: "Questo bambino favoloso tira giù tutte le sovrastrutture, tutte le maschere". Dopo le promesse scambiate nel 2021, Alex Belli e Delia Duran sono pronti per il grande passo del matrimonio: "Ci sposeremo in chiesa, magari a Venezia. Faremo una festa con tutti i parenti anche dal Venezuela".

La coppia vorrebbe anche allargare la famiglia. "Sarei super felice, mi piacerebbe una femminuccia", afferma l'attrice e modella, che in passato aveva parlato del suo percorso difficile per diventare mamma. "Sono felicissima di essere finalmente mamma e di aver costruito questa bellissima famiglia", dice Delia Duran.