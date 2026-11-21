Cansu Yıldırım irrompe sulla scena con la pistola puntata, pronta a fare una strage. Spara, la situazione è molto confusa e nell'attacco Sahika perde la vita. È l'anticipazione di Forbidden fruit, mostrata in esclusiva a Verissimo.

Nesrin Cavadzade racconta come sia stato per lei dire addio al suo personaggio e uscire dalla serie: "Lasciare la serie ha significato chiudere un percorso davvero lungo. Con il personaggio di Sahika ho battuto il mio record personale. È stato un percorso bellissimo, durato circa due anni e mezzo, ma penso che fosse giusto fermarsi. Ancora oggi quando mi incontrano per strada mi chiamano Sahika. Quando interpreti un personaggio che entra così profondamente nel cuore del pubblico per un'attrice diventa davvero difficile riuscire a staccarsene".