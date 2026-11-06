I nominati vengono chiamati nella Nuvola, dove viene detto loro che i primi Vip a salvarsi sono Giulia Provvedi e Andreas Müller.

Per il verdetto definitivo, Ilary Blasi decide di entrare nella Casa per comunicare di persona la decisione del pubblico: Alex Belli è il nuovo eliminato della nona edizione del Grande Fratello Vip.

"Il mio tempo è finito. Ti ho lasciato un bigliettino, è un rebus in cinque passaggi, ti porterà in giro per la Casa. Lì ho scritto tutto quello che penso di te", rivela l'attore a Valeria Marini prima di uscire.

Ilary Blasi accompagna in auto l'ex concorrente in studio. Una volta arrivato, commenta: "Io ho fatto tutto quello che potevo fare e ho dato tutto me stesso, perciò sono felice perché ho compiuto infatti in questi giorni. Io sapevo che il mio tempo era finito e per questo infatti mi stavo preparando". "Ti voglio dire che sei uscito per un soffio", spiega la conduttrice.

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