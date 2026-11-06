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Grande Fratello VIP
IL VERDETTO06 novembre 2026

Grande Fratello Vip 9, chi è l'eliminato del 6 novembre

Durante la puntata del Grande Fratello Vip del 6 novembre, il risultato del televoto decreta una nuova eliminazione di questa edizione
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Nella puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda venerdì 6 novembre, il risultato del televoto decreta il concorrente che dovrà lasciare la Casa. Si sfidano Valeria Marini, Alex Belli, Andreas Müller e Giulia Provvedi.

Chi è stato eliminato il 6 novembre dal Grande Fratello Vip 9?

Alex Belli
Alex Belli

I nominati vengono chiamati nella Nuvola, dove viene detto loro che i primi Vip a salvarsi sono Giulia Provvedi e Andreas Müller.

Per il verdetto definitivo, Ilary Blasi decide di entrare nella Casa per comunicare di persona la decisione del pubblico: Alex Belli è il nuovo eliminato della nona edizione del Grande Fratello Vip.

"Il mio tempo è finito. Ti ho lasciato un bigliettino, è un rebus in cinque passaggi, ti porterà in giro per la Casa. Lì ho scritto tutto quello che penso di te", rivela l'attore a Valeria Marini prima di uscire.

Ilary Blasi accompagna in auto l'ex concorrente in studio. Una volta arrivato, commenta: "Io ho fatto tutto quello che potevo fare e ho dato tutto me stesso, perciò sono felice perché ho compiuto infatti in questi giorni. Io sapevo che il mio tempo era finito e per questo infatti mi stavo preparando". "Ti voglio dire che sei uscito per un soffio", spiega la conduttrice.

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