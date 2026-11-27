Scopriamo perché il reality condotto da Ilary Blasi non va in onda venerdì 27 novembre e cosa verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Grande Fratello Vip 9, perché non va in onda stasera 27 novembre

Venerdì 27 novembre, in prima serata su Canale 5, verrà trasmesso Il Diavolo veste Prada, film del 2006 diventato un cult, con i premi Oscar Meryl Streep e Anne Hathaway. La pellicola è uno spaccato del mondo della moda tra look iconici e riflessioni sull'editoria.

Grande Fratello Vip 9, quando va in onda la prossima puntata

Il GF Vip 9 torna lunedì 30 novembre su Canale 5 con l'ultima puntata di questa edizione. I Vip che hanno già conquistato ufficialmente un posto in finale sono quattro: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi, Giulia Provvedi e Federica Morello sono infatti state elette finaliste.

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