Quattro Vip in nomination si sono sfidati al televoto flash: Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi, Megan Ria e Valeria Marini. Come ha spiegato Ilary Blasi durante la puntata, questo televoto ha due risultati: decreta il secondo Vip candidato all’eliminazione e, soprattutto, la seconda finalista del Grande Fratello Vip 9.

Valeria Marini e Megan Ria sono le prime a salvarsi. Al pubblico viene comunicato che Carmen Di Pietro è la prima candidata alla prossima eliminazione, mentre Guendalina Tavassi è la seconda finalista della nona edizione del GF Vip.

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