Nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 andata in onda su Canale 5 venerdì 6 novembre, Ilary Blasi comunica il risultato del televoto flash che decreta il primo candidato alla prossima eliminazione e il secondo finalista di questa edizione del reality, insieme a Marina La Rosa.
Quattro Vip in nomination si sono sfidati al televoto flash: Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi, Megan Ria e Valeria Marini. Come ha spiegato Ilary Blasi durante la puntata, questo televoto ha due risultati: decreta il secondo Vip candidato all’eliminazione e, soprattutto, la seconda finalista del Grande Fratello Vip 9.
Valeria Marini e Megan Ria sono le prime a salvarsi. Al pubblico viene comunicato che Carmen Di Pietro è la prima candidata alla prossima eliminazione, mentre Guendalina Tavassi è la seconda finalista della nona edizione del GF Vip.