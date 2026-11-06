Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate
Grande Fratello VIP
IL VERDETTO07 novembre 2026

Grande Fratello Vip 9, Guendalina Tavassi è la seconda finalista di questa edizione

Nel corso della sedicesima puntata del GF Vip 9 in onda il 6 novembre, il risultato del televoto che ha decretato il secondo finalista di questa edizione
Condividi:

Nel corso della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 andata in onda su Canale 5 venerdì 6 novembre, Ilary Blasi comunica il risultato del televoto flash che decreta il primo candidato alla prossima eliminazione e il secondo finalista di questa edizione del reality, insieme a Marina La Rosa.

Grande Fratello Vip 9, chi è la seconda finalista?

Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro
Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro

Quattro Vip in nomination si sono sfidati al televoto flash: Carmen Di Pietro, Guendalina Tavassi, Megan Ria e Valeria Marini. Come ha spiegato Ilary Blasi durante la puntata, questo televoto ha due risultati: decreta il secondo Vip candidato all’eliminazione e, soprattutto, la seconda finalista del Grande Fratello Vip 9.

Valeria Marini e Megan Ria sono le prime a salvarsi. Al pubblico viene comunicato che Carmen Di Pietro è la prima candidata alla prossima eliminazione, mentre Guendalina Tavassi è la seconda finalista della nona edizione del GF Vip.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi ai preferitiSegui su Discover
I più visti del giorno

Leggi anche