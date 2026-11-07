Venerdì 6 novembre , in prima serata su Canale 5, va in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 . Una nuova eliminazione, un televoto flash e delle nomination a sorpresa: ecco cosa sta succedendo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

Ilary Blasi chiede ai concorrenti a rischio eliminazione, Alex Belli, Andreas Müller, Giulia Provvedi e Valeria Marini, chi vorrebbero venisse eliminato . È qui che si svolge il primo scontro tra Andreas e Valeria, che si sono votati a vicenda: "Sei un ipocrita", dichiara la showgirl. Ad esprimere le loro preferenze vengono invitati anche gli altri concorrenti della Casa. La conduttrice chiude quindi il televoto.

Arriva il primo verdetto del televoto: Giulia si salva dall'eliminazione . Alex Belli e Valeria Marini aprono le prime due cloche e trovano un'insalata. Guendalina Tavassi trova degli affettati. È un pretesto per rievocare le tensioni emerse nei giorni precedenti per la gestione del cibo .

In salone, gli inquilini trovano una tavola addobbata e tre cloche numerate. Di cosa si tratta? Prima di scoprirlo, torna la poltrona che scotta , questa sera per Valeria Marini con Alex Belli al suo fianco. Durante la settimana, Andreas Müller l'ha definita "insopportabile, ingestibile, ipocrita e a tratti finta" e sostiene che senza Alex "sarebbe completamente persa". La showgirl replica: “ Io non sono ipocrita ".

Ilary Blasi entra nella Casa per leggere il verdetto del televoto: Alex Belli è eliminato. Ilary Blasi invita l'attore a seguirla in studio: fuori c'è un auto che li aspetta. Una volta arrivato, commenta: "Io ho fatto tutto quello che potevo fare e ho dato tutto me stesso, perciò sono felice perché ho compiuto infatti in questi giorni".

Dopo le nomination della scorsa puntata, quando si è scontrata con Danto, Carmen Di Pietro si è scagliata contro i giovani: "Piera e Varsi non vedono l'ora che la vecchietta esca da questa casa", dichiara la concorrente.

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