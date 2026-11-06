Grande Fratello Vip 9, Marina La Rosa riabbraccia i figli Renato e Gabriele: "Mi mancano un sacco"

"Oddio, erano qui!", esclama la concorrente, che dopo circa due mesi di reality confessa: " Mi mancano , mi manca proprio l'odore, mi manca il tatto, mi manca tutto. Poi sono già più alti di me e credo che rivedendoli saranno ancora più alti, perché questa è un'età in cui crescono tanto. Mi immagino tutti i giorni, più volte al giorno, il momento in cui ci abbracceremo". La finalista ammette: "Loro non guardano molta TV e ogni tanto me lo chiedo: chissà se mi seguono , se vedono il fatto che io sia finalista, chissà che ne pensano".

Al Grande Fratello Vip , Marina La Rosa riabbraccia i figli Renato e Gabriele . Ilary Blasi le rivela che i due ragazzi hanno chiesto di poterla vedere da vicino e sono passati a spiarla nella Casa.

Arriva poi una lettera da parte loro: "Ciao mamma, anche quando pensi che siamo lontani, siamo sempre vicini a te. Ti guardiamo sempre. Ogni tanto sei un po' rompiscatole e ti fai sempre gli affari di tutti, però sai dare anche buoni consigli. Hai iniziato a fare la mamma anche lì. Noi sappiamo chi sei davvero: sai essere ironica, simpatica e soprattutto sai stare vicino alle persone e aiutarle davvero. Sei fantastica. Siamo fieri di avere una mamma come te e tifiamo per te. Tu continua a essere te stessa, fatti valere e non mollare. Ti vogliamo bene, i tuoi ragazzi".

La concorrente si emoziona: "Qua dentro è tutto un altro sentire, è tutto molto più amplificato del normale. La verità è che abbiamo un rapporto molto stretto. Con Renato, ad esempio, ci guardiamo negli occhi e diciamo subito dopo la stessa frase, c'è una sintonia incredibile. E con Gabri basta pochissimo".

Renato e Gabriele entrano nel localino della Casa: i due ragazzi riabbracciano la mamma, che li bacia commossa: "Siete pure altissimi, non ci credo. Io davo proprio per scontato che non sareste mai venuti qua", commenta, poi aggiunge: "Li amo moltissimo, mi mancano un sacco, non ci credo che sono qua. Gliel'avevo chiesto: Voi verreste a farmi una sorpresa?. La risposta è stata no". Tra una domanda sulla scuola e una battuta sulle ripetizioni di matematica, arriva il momento dei saluti: "Ti amo tantissimo", dice la concorrente prima di tornare in salone.

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