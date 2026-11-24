Due nuove eliminazioni segnano la semifinale del Grande Fratello Vip 9, in onda lunedì 23 novembre su Canale 5.

Il primo eliminato del 23 novembre dal Grande Fratello Vip 9

Il primo verdetto della serata emerge dal televoto che vedeva in nomination Piera Meloni, Federica Morello e Alessandro Varsi. Quest'ultimo risulta il meno votato dal pubblico e deve dunque abbandonare definitivamente la Casa a un passo dalla finale.



Poco prima di abbandonare il gioco, Alessandro Varsi era stato protagonista di un confronto a distanza con Megan Ria. La ballerina lo aveva accusato di essersi avvicinato troppo a Federica Morello, dando vita a una discussione che aveva coinvolto anche gli altri concorrenti.

Il secondo eliminato del 23 novembre dal Grande Fratello Vip 9

Tutti i concorrenti sono chiamati a fare le nomination per innescare il televoto flash che porterà alla seconda eliminazione della serata. La maggior parte delle scelte ricade su Federica Morello, che con un meccanismo a catena deve confrontarsi con Andreas Müller e Piera Meloni. Quest'ultima risulta la meno votata dal pubblico e deve dunque abbandonare definitivamente la Casa.



"Mi dispiace non portare a casa la vittoria di questo GF, però mi porto molto di più: un Alessandro Roncaccia, degli amici, una consapevolezza diversa di me stessa nella mia vita", commenta Piera Meloni subito dopo il verdetto del televoto flash.



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