La semifinale del Grande Fratello Vip 9 si concentra sui dubbi che negli ultimi giorni hanno travolto Andreas Müller e Marina La Rosa. A pesare sull'umore del ballerino sono state soprattutto le dichiarazioni che la moglie Veronica Peparini ha rilasciato a Verissimo, in cui non ha nascosto un certo disagio per alcuni pensieri ricevuti sui social a causa della vicinanza tra il marito e la finalista del reality. Parole che durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 9 sono state mostrate anche ai concorrenti, innescando la crisi di Andreas Müller.
"È giusto fare chiarezza ed è giusto che io mi prenda le mie responsabilità - commenta il concorrente, lasciato in salone con Marina La Rosa per un confronto con Ilary Blasi -. Questo rapporto sicuramente è stato molto cercato anche da me, perché questa avventura mi metteva un po' in dubbio e avere una persona che mi mettesse sicurezza è stato un punto di partenza da cui iniziare".
Il ballerino si dice tranquillo per ciò che potrebbe pensare Veronica Peparini, ma dispiaciuto per non poterla aiutare a proteggere la loro relazione. Il confronto, poi, avviene per telefono direttamente con la moglie.
"Si è alzato un polverone enorme e mi spiace che alcune cose sono state ingigantite o fraintese", racconta la coreografa, provando a trasmettere ciò che ha vissuto in queste settimane all'esterno del gioco. "Non ce l'ho con nessuno, nemmeno con Marina", precisa ancora Veronica Peparini, tentando di chiarire il suo punto di vista. "In alcuni momenti non ti ho riconosciuto, ma penso che faccia parte delle dinamiche del gioco, restano dentro il Grande Fratello Vip perché conosco te e perché so che è così", conclude prima di augurare al marito di viversi fino in fondo questa esperienza e raggiungere la finalissima.