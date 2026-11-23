La semifinale del Grande Fratello Vip 9 si concentra sui dubbi che negli ultimi giorni hanno travolto Andreas Müller e Marina La Rosa. A pesare sull'umore del ballerino sono state soprattutto le dichiarazioni che la moglie Veronica Peparini ha rilasciato a Verissimo, in cui non ha nascosto un certo disagio per alcuni pensieri ricevuti sui social a causa della vicinanza tra il marito e la finalista del reality. Parole che durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip 9 sono state mostrate anche ai concorrenti, innescando la crisi di Andreas Müller.



"È giusto fare chiarezza ed è giusto che io mi prenda le mie responsabilità - commenta il concorrente, lasciato in salone con Marina La Rosa per un confronto con Ilary Blasi -. Questo rapporto sicuramente è stato molto cercato anche da me, perché questa avventura mi metteva un po' in dubbio e avere una persona che mi mettesse sicurezza è stato un punto di partenza da cui iniziare".

