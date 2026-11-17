Durante la diretta di lunedì 16 novembre, Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti e al pubblico quando va in onda la semifinale del Grande Fratello Vip 9. La penultima puntata di questa edizione del reality è fissata per lunedì 23 novembre in prima serata su Canale 5.

Nel corso della diciannovesima puntata del GF Vip, la conduttrice ha svelato un'altra importantissima data: quella della finale. L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 9 va in onda lunedì 30 novembre, sempre in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset.

I Vip che hanno già conquistato ufficialmente un posto nella finale sono tre: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi sono infatti le finaliste già ufficializzate.