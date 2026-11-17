Nel corso della puntata di lunedì 16 novembre, Ilary Blasi ha svelato la data ufficiale dell'attesa finale del Grande Fratello Vip 9.
Quando finisce questa edizione? L'ultima puntata della nona edizione del reality andrà in onda lunedì 30 novembre in prima serata su Canale 5. Il prossimo appuntamento con il GF Vip sarà quindi la semifinale di questa edizione ed è in programma per lunedì 23 novembre.
Tre i Vip che hanno già conquistato ufficialmente un posto nella finale: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi sono infatti le finaliste già ufficializzate.
Anche nel corso della finale del Grande Fratello Vip 9 in studio insieme a Ilary Blasi ci saranno le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.