Ilary chiede agli otto concorrenti rimasti in salone di formare quattro coppie, scegliendo la persona con cui vorrebbero vivere la finale. Le coppie si formano così: Valeria e Federica, Giulia e Andreas, Megan e Parsi, Piera e Roncaccia. Poi ogni coppia raggiunge una delle quattro postazioni nella Nuvola. A quel punto entrano in gioco Guendalina e Marina, già finaliste. Dal confessionale devono indicare insieme una coppia e il concorrente che secondo loro non merita la finale. Chi viene indicato torna in salone, l’altro membro della coppia va al televoto flash per il posto di terzo finalista.

Guendalina e Marina scelgono la coppia Valeria e Federica ed escludono Federica, quindi Valeria è la prima candidata al televoto. Tocca a lei scegliere tra le tre coppie rimaste. Valeria è combattuta, soprattutto perché non vuole separare Andreas e Giulia, che chiama “i suoi ragazzi”. Alla fine sceglie Megan e Parsi: tiene Megan e manda Parsi in salone. Megan, a sua volta, deve scegliere tra Roncaccia e Piera. Dice che li vorrebbe in finale entrambi, ma alla fine porta con sé Piera. Piera chiude la catena scegliendo tra Andreas e Giulia: Andreas torna in salone, quindi al televoto va Giulia. Al televoto flash per il terzo posto da finalista vanno quindi Valeria Marini, Megan Ria, Piera Meloni e Giulia Provvedi, che scoprono l'esito direttamente nello studio con Ilary Blasi.

Megan Ria e Piera Meloni sono le prime a dover rinunciare all'accesso diretto alla finale. Al pubblico viene comunicato che Giulia Provvedi è la terza finalista della nona edizione del GF Vip.

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