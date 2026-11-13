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IL VERDETTO14 novembre 2026

Grande Fratello Vip 9, Giulia Provvedi è la terza finalista di questa edizione

Nel corso della diciottesima puntata del GF Vip 9 in onda il 13 novembre, il risultato del televoto che ha decretato il terzo finalista di questa edizione
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Nel corso della diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 9 andata in onda su Canale 5 venerdì 13 novembre, Ilary Blasi comunica il risultato del televoto flash che decreta la terza finalista di questa edizione del reality, insieme a Marina La Rosa e Guendalina Tavassi.

Grande Fratello Vip 9, chi è la terza finalista?

Giulia Provvedi
Giulia Provvedi

Ilary chiede agli otto concorrenti rimasti in salone di formare quattro coppie, scegliendo la persona con cui vorrebbero vivere la finale. Le coppie si formano così: Valeria e Federica, Giulia e Andreas, Megan e Parsi, Piera e Roncaccia. Poi ogni coppia raggiunge una delle quattro postazioni nella Nuvola. A quel punto entrano in gioco Guendalina e Marina, già finaliste. Dal confessionale devono indicare insieme una coppia e il concorrente che secondo loro non merita la finale. Chi viene indicato torna in salone, l’altro membro della coppia va al televoto flash per il posto di terzo finalista.

Guendalina e Marina scelgono la coppia Valeria e Federica ed escludono Federica, quindi Valeria è la prima candidata al televoto. Tocca a lei scegliere tra le tre coppie rimaste. Valeria è combattuta, soprattutto perché non vuole separare Andreas e Giulia, che chiama “i suoi ragazzi”. Alla fine sceglie Megan e Parsi: tiene Megan e manda Parsi in salone. Megan, a sua volta, deve scegliere tra Roncaccia e Piera. Dice che li vorrebbe in finale entrambi, ma alla fine porta con sé Piera. Piera chiude la catena scegliendo tra Andreas e Giulia: Andreas torna in salone, quindi al televoto va Giulia. Al televoto flash per il terzo posto da finalista vanno quindi Valeria Marini, Megan Ria, Piera Meloni e Giulia Provvedi, che scoprono l'esito direttamente nello studio con Ilary Blasi.

Megan Ria e Piera Meloni sono le prime a dover rinunciare all'accesso diretto alla finale. Al pubblico viene comunicato che Giulia Provvedi è la terza finalista della nona edizione del GF Vip.

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