Nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 andata in onda su Canale 5 venerdì 30 ottobre, Ilary Blasi comunica il risultato del televoto che decreta sia il secondo candidato alla prossima eliminazione, sia - soprattutto - il primo finalista di questa edizione del reality.

Grande Fratello Vip 9, chi è il primo finalista?

Sono sei i vip in nomination che si sono sfidati al televoto: Alex Belli, Marina La Rosa, Piera Meloni, Federica Morello, Jonathan Kashanian e Alessandro Roncaccia. Come ha spiegato al pubblico la stessa Ilary Blasi nel corso della puntata di lunedì 26 ottobre, questo televoto ha un duplice esito: quello di decretare il secondo Vip candidato alla prossima edizione, ma soprattutto quello di decretare il primo finalista del Grande Fratello Vip 9.

Federica e Jonathan sono i primi a salvarsi, mente gli altri Vip vengono chiamati in studio da Ilary Blasi. Qui viene comunicato al pubblico che Piera Meloni è la seconda candidata alla prossima eliminazione e che Marina La Rosa è la prima finalista della nona edizione del GF Vip.