Dopo sorprese, confronti e colpi di scena, la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 si conclude con le consuete nomination. Al termine dell'appuntamento in onda lunedì 26 ottobre in prima serata su Canale 5, sono sei i concorrenti chiamati a misurarsi al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare dal rischio dell'eliminazione.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 9 nella puntata del 26 ottobre