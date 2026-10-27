Dopo sorprese, confronti e colpi di scena, la tredicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 si conclude con le consuete nomination. Al termine dell'appuntamento in onda lunedì 26 ottobre in prima serata su Canale 5, sono sei i concorrenti chiamati a misurarsi al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare dal rischio dell'eliminazione.
Votano tutti in modo palese e tutti possono essere nominati tranne Valeria Marini, già candidata all'eliminazione dopo essere risultata la meno votata nel confronto al televoto con Marina La Rosa, Alex Belli e Alessandro Roncaccia.
Al termine delle nomination, i concorrenti più votati sono Alex Belli, che ha anche tentato di abbandonare la Casa, Marina La Rosa, Piera Meloni, Federica Morello, Jonathan Kashanian e Alessandro Roncaccia.
Sarà dunque il pubblico da casa a decidere: chi riceverà meno voti diventerà il secondo candidato all'eliminazione, ma chi riceverà più voti conquisterà un posto direttamente in finale diventando così il primo finalista ufficiale di questa edizione del Grande Fratello Vip.