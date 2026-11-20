Scopriamo perché il reality condotto da Ilary Blasi non va in onda venerdì 20 novembre e cosa verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Grande Fratello Vip 9, perché non va in onda stasera 20 novembre

Venerdì 20 novembre in prima serata su Canale 5, verranno trasmessi due episodi di Racconto di una notte, la serie tv turca con Burak Deniz (Mahir) e Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza). Nella nuova puntata della soap turca, Mahir porta Canfeza a cena fuori per aiutarla a distrarsi dopo il litigio con Sare e l'incidente di Afet.

Grande Fratello Vip 9, quando va in onda la prossima puntata

Il GF Vip 9 torna lunedì 23 novembre su Canale 5 con la semifinale di questa edizione. I Vip che hanno già conquistato ufficialmente un posto in finale - in onda in prima serata il 30 novembre - sono tre: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi sono infatti le finaliste già ufficializzate.

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