Il Grande Fratello Vip 9 non andrà in onda venerdì 20 novembre in prima serata su Canale 5. I prossimi appuntamenti con il reality condotto da Ilary Blasi saranno lunedì 23 novembre, quando verrà trasmessa la semifinale, e lunedì 30 novembre, data dell'attesa finale del GF Vip 9.
Scopriamo perché il reality condotto da Ilary Blasi non va in onda venerdì 20 novembre e cosa verrà trasmesso in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Venerdì 20 novembre in prima serata su Canale 5, verranno trasmessi due episodi di Racconto di una notte, la serie tv turca con Burak Deniz (Mahir) e Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza). Nella nuova puntata della soap turca, Mahir porta Canfeza a cena fuori per aiutarla a distrarsi dopo il litigio con Sare e l'incidente di Afet.
Il GF Vip 9 torna lunedì 23 novembre su Canale 5 con la semifinale di questa edizione. I Vip che hanno già conquistato ufficialmente un posto in finale - in onda in prima serata il 30 novembre - sono tre: Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi sono infatti le finaliste già ufficializzate.