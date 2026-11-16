Lunedì 16 novembre , in prima serata su Canale 5, va in onda la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 9 . Dall'atteso esito del televoto che decreta il nuovo eliminato di questa edizione - e non sarà l'unico della puntata - alle consuete nomination, ecco cos'è successo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

Lo scontro tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi

La diretta si infuoca con uno confronto-scontro tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi. Le due Vip hanno avuto diverse discussioni nel corso degli ultimi giorni. Tra i motivi principali delle liti il (troppo?) tempo trascorso da Guendalina in bagno. La concorrente risponde alle accuse fatte da Valeria: "Ho spiegato di avere una patologia, ci scherzo, ci rido, ma io devo andare in bagno e ogni volta che devo andare lei viene e bussa". Valeria Marini replica dicendo: "Guendalina ha bestemmiato". "Se si inventa queste cose io me ne vado", replica Guendalina negando quanto detto dalla collega. "Abbiamo verificato - interviene Ilary Blasi sulla questione della presunta bestemmia - ma negli audio e nei filmati non abbiamo trovato niente di quello che ha detto Valeria".

Andreas Muller risponde a Veronica Peparini

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 9 viene ripresa una recente intervista rilasciata da Veronica Peparini a Verissimo, durante la quale ha parlato del rapporto tra il marito Andreas Muller e Marina La Rosa all'interno del reality. "Sono gelosa, lo sono di carattere - ha detto la coreografa a Verissimo - Come vedo Marina La Rosa? È una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco". "Non metto in dubbio che Veronica sia dalla mia parte - dice Andreas Muller a Ilary Blasi - Il problema è il mostro che sono i social. Le persone possono essere cattive e insinuare cose. Sai quante volte sono stato la pedina dei social?".