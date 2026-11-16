Lunedì 16 novembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 9. Dall'atteso esito del televoto che decreta il nuovo eliminato di questa edizione - e non sarà l'unico della puntata - alle consuete nomination, ecco cos'è successo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.
Ilary Blasi inizia la puntata ricordando che il televoto è ancora aperto. Si sfidano i concorrenti in nomination, ovvero Federica Morello, Andreas Muller, Megan Ria e Alessandro Varsi. Chi sarà il prossimo eliminato di questa edizione del reality? Questa sera si tiene una doppia eliminazione: la seconda, a sorpresa, arriverà da un televoto flash innescato da una serie di scelte decisive.
La diretta si infuoca con uno confronto-scontro tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi. Le due Vip hanno avuto diverse discussioni nel corso degli ultimi giorni. Tra i motivi principali delle liti il (troppo?) tempo trascorso da Guendalina in bagno. La concorrente risponde alle accuse fatte da Valeria: "Ho spiegato di avere una patologia, ci scherzo, ci rido, ma io devo andare in bagno e ogni volta che devo andare lei viene e bussa". Valeria Marini replica dicendo: "Guendalina ha bestemmiato". "Se si inventa queste cose io me ne vado", replica Guendalina negando quanto detto dalla collega. "Abbiamo verificato - interviene Ilary Blasi sulla questione della presunta bestemmia - ma negli audio e nei filmati non abbiamo trovato niente di quello che ha detto Valeria".
Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip 9 viene ripresa una recente intervista rilasciata da Veronica Peparini a Verissimo, durante la quale ha parlato del rapporto tra il marito Andreas Muller e Marina La Rosa all'interno del reality. "Sono gelosa, lo sono di carattere - ha detto la coreografa a Verissimo - Come vedo Marina La Rosa? È una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco". "Non metto in dubbio che Veronica sia dalla mia parte - dice Andreas Muller a Ilary Blasi - Il problema è il mostro che sono i social. Le persone possono essere cattive e insinuare cose. Sai quante volte sono stato la pedina dei social?".
Piera Meloni riceve una tenera sorpresa: nel Localino riabbraccia finalmente l'amata mamma Anna. "Hai fatto una scelta che mi ha reso fiera di te - dice la signora Anna parla a proposito della decisione presa dalla figlia di lasciare l'ex fidanzato Gian Marco per vivere liberamente il legame con Alessandro Roncaccia all'interno della Casa - Non hai nascosto la testa sotto la sabbia, ti sei assunta le tue responsabilità, sono fiera della donna che sei". Poi, la mamma di Piera conosce di persona Alessandro Roncaccia e dice: "Alessandro mi piace, lo vedo un ragazzo intelligente e rispettoso di mia figlia".
I primi a salvarsi tra i Vip in nomination sono Andreas Muller e Alessandro Varsi. Sarà quest'ultimo a comunicare a Megan Ria che è la nuova eliminata del Grande Fratello Vip 9, la prima della puntata del 16 novembre. Poco dopo il primo verdetto, viene aperto un televoto flash dove si sfidano Federica Morello, Alessandro Varsi e Valeria Marini. Ed è proprio Valeria Marini la seconda Vip eliminata della serata.