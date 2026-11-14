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NOMINATION14 novembre 2026

Grande Fratello Vip 9, le nomination della puntata del 13 novembre

Il diciottesimo appuntamento del reality in onda il 13 novembre si è concluso con le consuete nomination: quale sarà il risultato del televoto?
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La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda venerdì 13 novembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip 9 nella puntata del 13 novembre

Federica Morello, Andreas Müller, Megan Ria e Alessandro Varsi sono in nomination al Grande Fratello Vip 9
Federica Morello, Andreas Müller, Megan Ria e Alessandro Varsi sono in nomination al Grande Fratello Vip 9

Giulia Provvedi, terza finalista, decide di mandare direttamente al televoto Federica Morello.

Durante la diretta, i Vip vengono chiamati nella Mystery Room per fare le nomination, tutte palesi.

Al televoto quindi finiscono Federica Morello, Andreas Müller, Megan Ria e Alessandro Varsi. Il Vip meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione del Grande Fratello Vip 9.

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