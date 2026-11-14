La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda venerdì 13 novembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti al televoto. Sarà il pubblico a decidere chi salvare.
Giulia Provvedi, terza finalista, decide di mandare direttamente al televoto Federica Morello.
Durante la diretta, i Vip vengono chiamati nella Mystery Room per fare le nomination, tutte palesi.
Al televoto quindi finiscono Federica Morello, Andreas Müller, Megan Ria e Alessandro Varsi. Il Vip meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione del Grande Fratello Vip 9.