Al Grande Fratello Vip si comincia a respirare l'aria della finale. Nel corso delle puntate, Ilary Blasi rivela il nome dei finalisti della nona edizione. Scopriamo chi sono
Marina La Rosa è la prima finalista della nona edizione del GF Vip: durante la quattordicesima puntata, il risultato del televoto ha premiato la concorrente. "Mi sento emozionata. Io sono sempre stata molto divisiva e sono abituata da sempre a non piacere. Il pubblico non mi ama, sono una persona che non sta simpatica, quindi sentire questa approvazione del pubblico è emozionante", ha dichiarato.
Guendalina Tavassi è la seconda finalista: nella sedicesima puntata, risulta essere la più votata tra Carmen Di Pietro, Megan Ria e Valeria Marini. "Non riuscivo a parlare", spiega a Marina una volta rientrata nella Casa.