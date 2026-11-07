Marina La Rosa è la prima finalista della nona edizione del GF Vip: durante la quattordicesima puntata, il risultato del televoto ha premiato la concorrente. "Mi sento emozionata. Io sono sempre stata molto divisiva e sono abituata da sempre a non piacere. Il pubblico non mi ama, sono una persona che non sta simpatica, quindi sentire questa approvazione del pubblico è emozionante", ha dichiarato.