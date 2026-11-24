Durante la ventesima puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda lunedì 23 novembre in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi ha annunciato il quarto finalista del reality, che va così ad aggiungersi a Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi.

Grande Fratello Vip 9, chi è il quarto finalista?

La semifinale del reality vive un televoto flash decisivo per eleggere il quarto finalista. Alessandro Roncaccia viene premiato per aver superato indenne le nomination della puntata e viene invitato a decidere chi sfidare tra Andreas Müller e Federica Morello. Ad avere la meglio è quest'ultima, che nella stessa sera supera brillantemente due televoti flash (il primo aveva portato all'eliminazione di Piera Meloni) e diventa la quarta finalista di questa edizione.



"Per me è un sogno perché guardavo questo programma da piccolina con la mia famiglia, oggi sono qui e voglio arrivare fino in fondo", ha dichiarato la concorrente prima di lasciarsi andare alla gioia nello scoprire l'esito del televoto.

