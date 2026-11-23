La ventesima puntata del Grande Fratello Vip 9 si apre con l'ingresso nella casa di Alessandra Mussolini. "Ho portato un sacco con dei doni importanti", esordisce la vincitrice della scorsa edizione del reality, presentando tre piume nere per le finaliste. Parole invece di grande stima per Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, in quanto a suo dire le hanno dato una bella soddisfazione grazie alla vicinanza tra i due nella Casa. Dopo aver ironizzato sulla collaborazione in cucina tra Alessandro Varsi e Federica Morello, Alessandra Mussolini si propone per un ballo con Andreas Müller . Non manca la stoccata nei confronti di Marina La Rosa, che a suo parere è toccarola verso il ballerino. L'incontro con le tre finaliste, però, è rimandato.

Riflettori puntati su Andreas Müller, recentemente travolto da tanti dubbi sul suo percorso nel reality. A far riflettere il ballerino erano state anche alcune dichiarazioni rilasciate dalla moglie Veronica Peparini a Verissimo e mostrate nella Casa durante la scorsa puntata.

Andreas esordisce assumendosi le sue responsabilità per la situazione emersa: "Questo rapporto sicuramente è stato molto cercato anche da me, perché questa avventura mi metteva un po' in dubbio e avere una persona che mi mettesse sicurezza è stato un punto di partenza da cui iniziare".

Il ballerino riceve quindi la telefonata di Veronica Peparini: "In alcuni momenti non ti ho riconosciuto, ma penso che faccia parte delle dinamiche del gioco. Restano dentro il Grande Fratello Vip, perché conosco te e perché so che è così".



L'isolamento di Federica Morello

Dopo il primo verdetto del televoto, che salva Piera Meloni dall'eliminazione, la puntata si concentra sul percorso di Federica Morello, tra chi sostiene che la ragazza si sia isolata per strategia e chi invece sostiene che sia particolarmente introversa. La discussione si allarga ed è destinata a coinvolgere anche le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Il verdetto del televoto

Per scoprire il verdetto del televoto, Ilary Blasi convoca Alessandro Varsi nella Nuvola, mentre Federica Morello raggiunge la Mistery. A dover abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip è Alessandro Varsi, il quale risulta il meno votato dal pubblico.

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