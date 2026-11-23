Nel corso del weekend che precede la semifinale del Grande Fratello Vip 9, Andreas Muller si ritrova ad affrontare un momento di crisi durante la notte. Al centro dei suoi pensieri la situazione che si è creata fuori e dentro la Casa a seguito di una recente intervista rilasciata da Veronica Peparini a Verissimo, durante la quale la coreografa ha parlato del rapporto tra il marito e Marina La Rosa all'interno del reality. "Sono gelosa, lo sono di carattere - ha dichiarato Veronica a Verissimo - Come vedo Marina La Rosa? È una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco".

"Non sono sereno - confida Andreas Muller nel corso della notte a Giulia Provvedi e Guendalina Tavassi - Alla sera mi prende male, penso, rifletto". A proposito di quanto appreso durante la puntata del Grande Fratello Vip 9 del 16 novembre quando si è parlato delle parole di Veronica Peparini, il concorrente aggiunge: "È stata una situazione che non mi aspettavo, mi è arrivata proprio in faccia".

Sempre riguardo la moglie, Andreas Muller spiega: "A me dispiace anche per lei, io sono abituato a difenderla, ad aiutarla, quindi figurati quanto mi sento impotente da qua. Mi sento impotente verso di lei e colpevole verso Marina. Non è da me stare così, io sono uno nella vita che agisce, invece qua mi sento… Odio questi momenti. Mi dispiace per Veronica, mi dispiace per Marina e basta. Io sto bene, a me può arrivare addosso anche un muro che sto bene. Il mio stare così la sera non è uno star male, è uno stare ammosciato".