Nel corso della puntata di lunedì 16 novembre del Grande Fratello Vip 9, viene ripresa una recente intervista rilasciata da Veronica Peparini a Verissimo, durante la quale la coreografa ha parlato del rapporto tra il marito Andreas Muller e Marina La Rosa all'interno del reality. "Sono gelosa, lo sono di carattere - ha dichiarato Veronica a Verissimo - Come vedo Marina La Rosa? È una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco".

Interpellata da Ilary Blasi, Marina La Rosa spiega: "Ci siamo incontrati due anni fa e l'affinità l'ho trovata più con Veronica che con Andreas. Qui dentro è chiaro che emergono delle emozioni, sicuramente ci siamo molto uniti io e Andreas, entrambi abbiamo definito la nostra amicizia bella, autentica, leale. Veronica può stare super tranquilla perché lei si fida ciecamente di Andreas e fa benissimo. Io mi sono innamorata più di Veronica che di Andreas".