Nel corso della puntata di lunedì 16 novembre del Grande Fratello Vip 9, viene ripresa una recente intervista rilasciata da Veronica Peparini a Verissimo, durante la quale la coreografa ha parlato del rapporto tra il marito Andreas Muller e Marina La Rosa all'interno del reality. "Sono gelosa, lo sono di carattere - ha dichiarato Veronica a Verissimo - Come vedo Marina La Rosa? È una donna intelligente, in gamba, sta facendo il suo gioco".
Interpellata da Ilary Blasi, Marina La Rosa spiega: "Ci siamo incontrati due anni fa e l'affinità l'ho trovata più con Veronica che con Andreas. Qui dentro è chiaro che emergono delle emozioni, sicuramente ci siamo molto uniti io e Andreas, entrambi abbiamo definito la nostra amicizia bella, autentica, leale. Veronica può stare super tranquilla perché lei si fida ciecamente di Andreas e fa benissimo. Io mi sono innamorata più di Veronica che di Andreas".
Ilary Blasi invita Andreas Muller ad accomodarsi nella Mystery Room per mostrargli delle immagini di lui e Veronica e per fargli ascoltare alcune parole della moglie. "Non metto in dubbio che Veronica sia dalla mia parte - dice emozionato Andreas alla conduttrice - Veronica è sicuramente una donna gelosa, però è più il peso dei social. Il peso di leggere delle insinuazioni. Il problema è il mostro che sono i social. Le persone possono essere cattive e insinuare cose. Sai quante volte sono stato la pedina dei social?".