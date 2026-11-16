La diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda lunedì 16 novembre si infiamma subito con un duro scontro tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi. Le due Vip hanno avuto delle accese discussioni nel corso degli ultimi giorni. Tra i motivi principali delle liti il (troppo?) tempo trascorso da Guendalina in bagno. La concorrente risponde alle accuse fatte da Valeria: "Ho spiegato di avere una patologia, ci scherzo, ci rido, ma io devo andare in bagno e ogni volta che devo andare lei viene e bussa". Valeria Marini replica dicendo: "Guendalina ha bestemmiato".

"Io non ho mai bestemmiato in vita mia - replica Guendalina Tavassi negando quanto detto da Valeria Marini - Tu sei una bugiarda, dici bugie e queste cose gravi, mi hai dato della pazza schizofrenica. Se si inventa queste cose io me ne vado".

Valeria continua con le sue accuse verso Guendalina: "Ha detto porco…". Guendalina precisa: "Il demonio, ho detto il demonio! Fatelo vedere".

"Abbiamo verificato - interviene Ilary Blasi sulla questione della presunta bestemmia - Non abbiamo trovato niente di quello che ha detto Valeria, non c'è un filmato, un video o un audio in cui si senta quello che sta sostenendo Valeria. Ripeto, abbiamo verificato ma noi non l'abbiamo trovato".

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