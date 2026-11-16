Lune dì 16 novembre in prima serata su Canale 5 , nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip 9 , il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi . Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli .

Grande Fratello Vip accelera: stasera saranno due i concorrenti a dover abbandonare la corsa verso la finale. Il primo sarà indicato dal televoto già in corso, che vede protagonisti Alessandro Varsi, Andreas Müller, Federica Morello e Megan Ria. La seconda eliminazione, a sorpresa, arriverà da un televoto flash innescato da una serie di scelte decisive.

In Casa ogni pretesto sembra essere buono per accendere una discussione, soprattutto tra Valeria Marini e Guendalina Tavassi: la convivenza si fa sempre più difficile e stasera, nella “battaglia dei talenti”, le due si metteranno alla prova a passi di danza. Francesca Manzini è tornata in Casa nelle vesti di coreografa d’eccezione per aiutare Valeria Marini a conquistare l’ambita suite con una sensuale esibizione. A contendersi la vittoria con loro anche Guendalina Tavassi e le altre due finaliste, Marina La Rosa e Giulia Provvedi.

Federica Morello è al centro delle discussioni: dopo la nomination ricevuta nella scorsa puntata, anche Megan Ria e Piera Meloni non le risparmiano critiche e frecciatine. Con Alessandro Roncaccia il clima resta invece molto freddo. A prendere le sue difese è soltanto Andreas Müller. Stasera, un confronto chiarirà la situazione.

Una prova d’amore attende Alessandro Roncaccia, che stasera dovrà affrontare una sfida per regalare alla sua Piera Meloni la sorpresa che desidera di più: l’abbraccio di sua madre Anna.

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