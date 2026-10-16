Grande Fratello Vip 9, coccole notturne tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia

Durante la notte, Piera Meloni raggiunge Alessandro Roncaccia nel suo letto. I due si concedono delle coccole e si scambiano un abbraccio della buonanotte, un gesto tenero che riaccende l'attenzione sul loro legame e lascia aperti diversi interrogativi sul futuro della loro conoscenza .

Dopo un mese movimentato all'interno della Casa, la ragazza sembra ritrovare un po' di serenità e prova a vivere le proprie emozioni con maggiore spontaneità, senza nascondere troppo i suoi sentimenti. Nonostante il rapporto non sempre facile, i due continuano a cercarsi e a ritagliarsi momenti di complicità lontano dagli altri concorrenti.

Piera Meloni e Alessandro Roncaccia

Dopo la fine della relazione con Gian Marco Ciaccia, Piera Melloni sceglie di vivere questa esperienza con maggiore spontaneità. La concorrente e il fidanzato, infatti, avevano avuto modo di incontrarsi di nuovo dopo la puntata di venerdì 9 ottobre.

Dopo il confronto, Gian Marco Ciaccia e Piera Melloni avevano deciso di lasciarsi e di prendere le distanze, almeno per il momento. Una scelta che segna un punto importante nella vicenda sentimentale di Piera, chiamata ora a fare i conti con una nuova fase della sua esperienza nel reality.

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