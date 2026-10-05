Grande Fratello Vip 9, il fidanzato di Piera Meloni Gian Marco: "Abbiamo preso casa insieme un mese fa"

Dopo la lettera ricevuta durante la scorsa puntata, al Grande Fratello Vip 9 c'è un'altra sorpresa per Piera Meloni. Nel corso della diretta di lunedì 5 ottobre, la concorrente riabbraccia il fidanzato Gian Marco, giunto nella Casa per chiarire la crisi che sta vivendo la sua compagna.

"Speravo che questa storia finisse con quella lettera ma non è stato così - esordisce Gian Marco, che si rivolge alla fidanzata - Tu hai parlato di limiti nel fare questa esperienza e vorrei sapere perché. Perché altre persone stanno facendo questa esperienza con fidanzati, mogli, figli fuori e non hanno mai usato questa frase".

Gian Marco prosegue dicendo a Piera: "Tu non mi devi amore eterno, ma mi devi sincerità e tu in tante occasioni non sei stata sincera nei miei confronti. Noi abbiamo preso insieme casa un mese fa, non un anno fa. Per quale motivo hai continuato a portare avanti la relazione se già sapevi che aveva dei limiti?".