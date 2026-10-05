Grande Fratello Vip 9, il fidanzato di Piera Meloni Gian Marco: "Abbiamo preso casa insieme un mese fa"

Dopo la lettera ricevuta durante la scorsa puntata, al Grande Fratello Vip 9 c'è un'altra sorpresa per Piera Meloni. Nel corso della diretta di lunedì 5 ottobre, la concorrente riabbraccia il fidanzato Gian Marco, giunto nella Casa per chiarire la crisi che sta vivendo la sua compagna.
"Speravo che questa storia finisse con quella lettera ma non è stato così - esordisce Gian Marco, che si rivolge alla fidanzata - Tu hai parlato di limiti nel fare questa esperienza e vorrei sapere perché. Perché altre persone stanno facendo questa esperienza con fidanzati, mogli, figli fuori e non hanno mai usato questa frase".
Gian Marco prosegue dicendo a Piera: "Tu non mi devi amore eterno, ma mi devi sincerità e tu in tante occasioni non sei stata sincera nei miei confronti. Noi abbiamo preso insieme casa un mese fa, non un anno fa. Per quale motivo hai continuato a portare avanti la relazione se già sapevi che aveva dei limiti?".
"Sembra una frase detta tanto per dire ma ti giuro che fino a che non sei qui dentro non puoi renderti conto di quello che passa nel tuo cervello - replica Piera Meloni - Qui dentro è una bolla. Te lo giuro, mi si spezza il cuore".
Nel corso del confronto, Piera Meloni si accorge che Gian Marco si è tatuato il suo nome. "L'ho fatto durante una puntata del Grande Fratello Vip - racconta Gian Marco - Proprio mentre iniziavano a girare la voci tra Piera e Alessandro Roncaccia. Ho sempre sperato fino all'ultimo che si trattava di dubbi momentanei, ma lei anziché parlarne con me ha fatto un'altra scelta. Quando l'ho vista entrare qua dentro non l'ho più riconosciuta".