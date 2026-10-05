Lunedì 5 ottobre , in prima serata su Canale 5, va in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip 9 . Dal confronto tra Piera Meloni e il fidanzato all'esito del televoto, ecco cos'è successo durante la puntata in diretta su Canale 5 del reality condotto da Ilary Blasi e con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste.

Ilary Blasi inizia la puntata chiudendo il televoto che ha visto sfidarsi i concorrenti in nomination, ovvero Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello. Il Vip meno votato dal pubblico sarà il secondo candidato all'eliminazione.

Jonathan Kashanian contro Andreas Muller

Gli animi si accendono con un confronto-scontro tra Jonathan Kashanian e Andreas Muller. Jonathan racconta in diretta che il rapporto con Andreas è cambiato: "Non mi rivolge la parola da quasi una settimana. Si è rivolto a me dandomi dell'acida al femminile". "Tu sei il più falso di tutti", controbatte Andreas. Nel corso della discussione, Jonathan dice di aver sentito nella Casa Andreas usare un termine dispregiativo per indicare una persona omosessuale, pur non usandolo nei suoi confronti. A questo punto, nel tentativo di spiegare quanto successo, interviene anche Marina La Rosa, che dice: "Andreas solo ha raccontato di essere stato insultato più volte sui social, sia per le sue bambine sia perché alcune persone lo hanno additato come omosessuale usando quel termine". "Ho solo riportato i commenti che c'erano scritti sotto i miei post sui social", aggiunge Andreas.

Piera Meloni incontra il fidanzato Gian Marco

Dopo la lettera del fidanzato ricevuta durante la scorsa puntata, Piera Meloni riabbraccia Gian Marco. Nella Casa, i due hanno un confronto in diretta: "Tu non mi devi amore eterno, ma mi devi sincerità e tu in tante occasioni non sei stata sincera nei miei confronti. Noi abbiamo preso insieme casa un mese fa, non un anno fa. Per quale motivo hai continuato a portare avanti la relazione se già sapevi che aveva dei limiti?". Piera replica: "Sembra una frase detta tanto per dire ma ti giuro che fino a che non sei qui dentro non puoi renderti conto di quello che passa nel tuo cervello. Qui dentro è una bolla". Dopo aver salutato Gian Marco, Piera conferma alle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici di aver deciso di mettere in pausa la storia d'amore con il fidanzato.