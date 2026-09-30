Zelig 30, le nuove puntate da martedì 6 ottobre in prima serata su Canale 5

Arriva anche il Best Minute, un programma nel programma che mette in gara i momenti più esilaranti della storia di Zelig. Un talent originale con una giuria composta da tre grandi nomi della comicità italiana: Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio. Ogni giurato avrà anche l'arduo ruolo di proporre in ogni puntata quello che considera il minuto più divertente, attingendo ai circa 25.000 minuti di comicità del prezioso patrimonio di Zelig, e alla fine di ogni appuntamento i tre giurati converranno su quello che sarà il Best Minute vincitore.



A scandire il ritmo dello show sarà la musica dal vivo della Roy Paci Òrchestra, che ha contribuito a rendere inconfondibile il sound di Zelig e accompagnerà tutte le serate con la propria energia.



Firmano il programma Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, gli storici autori che accompagnano Zelig fin dal debutto televisivo del 1996 e che, in trent'anni, lo hanno reso uno dei più importanti laboratori della comicità italiana e una straordinaria fucina di talenti.

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