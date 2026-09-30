Una tenera foto in cui bacia la testa del papà. È lo scatto pieno d'amore che ha pubblicato Tallulah Willis insieme a suo padre Bruce Willis, 71 anni. Uno scorcio di vita quotidiana molto raro per la famiglia dell'attore, al quale nel 2023 è stata diagnosticata la demenza frontotemporale.



Oltre a Tallulah, Bruce Willis è papà anche di Rumer (1988) e Scout LaRue (1991) - avute tutte e tre con la prima moglie Demi Moore - e di Mabel (2012) ed Evelyn (2014), nate dal secondo matrimonio con Emma Heming, che nel 2025 aveva parlato della decisione di trasferire il marito in un'abitazione diversa da quella familiare: "È stata una decisione difficile, ma è stata la più sicura e la migliore. Ora so che Bruce riceve la miglior cura possibile 24 ore su 24. I suoi bisogni sono sempre soddisfatti al cento per cento, così come quelli delle nostre due figlie".



In passato, Tallulah Willis aveva parlato della malattia del papà: "Mi ero accorta da tempo che qualcosa non andava, ma non volevo accettarlo. Tutto ha avuto inizio con un po' di insensibilità, è iniziato con una sorta di vaga indifferenza, che la famiglia ha attribuito alla perdita dell'udito. Mio padre aveva iniziato a dare risposte sempre più vaghe e il suo udito, già rovinato da Die Hard, era peggiorato col tempo. Devo purtroppo ammettere di aver affrontato il suo declino con uno stato di negazione di cui non vado fiera. Ora ho gli strumenti per essere presente sotto tutti gli aspetti della mia vita, e specialmente nel mio rapporto con papà".