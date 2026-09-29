Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico festeggiano il secondo anniversario di matrimonio

Le nozze sono state celebrate a Villa Oliva, vicino Lucca, nel settembre 2024. Ai festeggiamenti avevano partecipato anche Leopoldo Mattia, figlio della coppia nato nel 2016, Pietro , primogenito di Ilaria D'Amico nato dalla relazione con l'imprenditore Rocco Attisani, Louis Thomas e David Lee , nati dal matrimonio di Gigi Buffon con Alena Seredova.

L'ex portiere e la giornalista sono legati dal 2014. Nel 2023, Ilaria D’Amico aveva confermato le nozze con Gianluigi Buffon in un'intervista al Corriere della Sera : "A gennaio ho ricevuto la fatidica proposta. Sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione. Finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili".

Nel corso dell'intervista, la conduttrice aveva fatto anche degli esempi: "Tipo, a cena, di punto in bianco, diceva: 'Ma come mai io e te non ci siamo ancora sposati? Lo facciamo?'. Una volta me lo ha chiesto con un messaggio via WhatsApp da Parigi, ma alla nostra età le cose vanno fatte come si deve".