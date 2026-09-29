Barbara Palvin e Dylan Sprouse sono diventati genitori. La coppia ha annunciato sui social la nascita della prima figlia insieme con una foto di famiglia. Nello scatto si vedono mamma Barbara, papà Dylan e la piccola di spalle, mentre guardano la partita dei Dodgers in televisione, indossando tutti e tre le maglie della celebre squadra baseball. "Quest'anno abbiamo preso alla lettera il Labor Day", la didascalia scelta da Barbara Palvin e Dylan Sprouse per il post congiunto dell'annuncio della nascita della primogenita.

Negli Stati Uniti il Labor Day è una festa nazionale che celebra i lavoratori e che tradizionalmente cade il primo lunedì di settembre. Data che potrebbe coincidere con la nascita della piccola di casa Palvin-Sprouse.