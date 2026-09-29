Barbara Palvin e Dylan Sprouse sono diventati genitori. La coppia ha annunciato sui social la nascita della prima figlia insieme con una foto di famiglia. Nello scatto si vedono mamma Barbara, papà Dylan e la piccola di spalle, mentre guardano la partita dei Dodgers in televisione, indossando tutti e tre le maglie della celebre squadra baseball. "Quest'anno abbiamo preso alla lettera il Labor Day", la didascalia scelta da Barbara Palvin e Dylan Sprouse per il post congiunto dell'annuncio della nascita della primogenita.
Negli Stati Uniti il Labor Day è una festa nazionale che celebra i lavoratori e che tradizionalmente cade il primo lunedì di settembre. Data che potrebbe coincidere con la nascita della piccola di casa Palvin-Sprouse.
Anche se il nome della figlia non è stato ancora ufficializzato, Barbara Palvin e Dylan Sprouse avevano annunciato a luglio in un podcast di essere in attesa di una bambina. "La chiamiamo principessa", aveva detto Dylan in quell’occasione.
La nascita della piccola arriva tre anni dopo il matrimonio di Barbara Palvin e Dylan Sprouse, celebrato nel 2023 in Ungheria, paese di nascita della modella.