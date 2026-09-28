Heather Parisi ha presentato a Verissimo i figli Elizabeth e Dylan e ha parlato del difficile rapporto con la sua seconda figlia Jacqueline Luna.

"Sono 13 anni che non ci vediamo. Anni fa la difendevo non raccontando quello che succedeva, perché non era giusto che la gente sapesse cose private della mia bimba", ha affermato l'artista, 66 anni, a proposito della seconda figlia Jacqueline Luna, nata nel 2000 dalla relazione con l'ortopedico Giovanni Di Giacomo.



Heather Parisi vive dal 2011 a Hong Kong con il marito Umberto Maria Anzolin e i loro gemelli Elizabeth e Dylan, che ha presentato a Verissimo. "Entrambi sono molto bravi negli studi. Fanno homeschooling da circa dieci anni. Lui è bravo in matematica e ha una memoria fotografica. Lei studia molto di più. Entrambi giocano a scacchi", ha raccontato l'ex ballerina e conduttrice, mamma anche di Rebecca, nata nel 1994 dal matrimonio con Giorgio Manenti.

Nel video sopra, i momenti salienti dell'intervista di Heather Parisi a Verissimo.