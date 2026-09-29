Skyler Eva è nata dall'amore tra Elisabetta Canalis e il chirurgo statunitense Brian Perri, con cui la showgirl è stata sposata dal 2014 al 2023. Ospite a Verissimo, Elisabetta Canalis ha parlato della fine del suo matrimonio: "Quando ci siamo separati non l’abbiamo neanche detto a casa per un anno. Dopo 10 anni ci siamo guardati in faccia e abbiamo pensato che fosse più onesto continuare a volerci bene, ma vivere separati. Ora c’è un rapporto più vero e completo di quello che c’era prima".