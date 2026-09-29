Elisabetta Canalis festeggia anche sui social il compleanno della figlia Skyler Eva, che compie 11 anni il 29 settembre. La showgirl, 48 anni, pubblica su Instagram alcune foto della figlia accompagnate da una tenera dedica: "29/9/2015 Da quel giorno in poi, le nostre vite sono state piene d'amore e gioia. Tanti auguri Skyler".
Skyler Eva è nata dall'amore tra Elisabetta Canalis e il chirurgo statunitense Brian Perri, con cui la showgirl è stata sposata dal 2014 al 2023. Ospite a Verissimo, Elisabetta Canalis ha parlato della fine del suo matrimonio: "Quando ci siamo separati non l’abbiamo neanche detto a casa per un anno. Dopo 10 anni ci siamo guardati in faccia e abbiamo pensato che fosse più onesto continuare a volerci bene, ma vivere separati. Ora c’è un rapporto più vero e completo di quello che c’era prima".
Sempre a Verissimo, Elisabetta Canalis ha parlato anche del legame profondo con la figlia Skyler Eva: "Lei è come me, sotto tanti punti di vista. Mia figlia mi ha salvata in tanti momenti della mia vita in cui magari viaggiavo su altre frequenze, in cui ero un po' più giocherellona. Avere la responsabilità di una bambina che cresce, ti vede come modello e questo amore incredibile che tu provi nei suoi confronti fa sì che tu cerchi di dare sempre la versione migliore di te. E io spero di darla. Spero che un giorno lei scriva una letterina con scritto: 'Sono fiera della mia mamma'. Ma so che lo è già. Io lo sono di lei, tantissimo".