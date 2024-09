Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono sposati. La coppia ha condiviso sui social il primo scatto da marito e moglie, scrivendo: "Finalmente noi". Il matrimonio è stato celebrato a Villa Oliva, a pochi chilometri da Lucca.

Insieme dal 2014, Gianluigi Buffon e Ilaria D’Amico sono genitori di Leopoldo Mattia, nato nel 2016. Ilaria D'Amico è mamma anche di Pietro, nato dalla relazione con l'imprenditore Rocco Attisani. Gigi Buffon, invece, è anche papà di Louis Thomas e David Lee, nati dal matrimonio con Alena Seredova.

L'ex portiere, 46 anni, e la giornalista, 51 anni, si sarebbero dovuti sposare lo scorso giugno, ma il matrimonio era stato rimandato a causa degli impegni calcistici di Gianluigi Buffon. In un'intervista, Ilaria D'Amico aveva raccontato: "Ci eravamo detti di sposarci a giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese. Scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, magari anticiperemo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore".