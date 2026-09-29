Veronica Peparini celebra il primo anniversario di matrimonio con Andreas Müller: "Anche se non puoi leggermi"

Veronica Peparini condivide su Instagram una dedica piena d'amore per il marito Andreas Müller in occasione del loro primo anniversario di matrimonio. "Esattamente un anno fa - scrive la coreografa a corredo di alcune foto ricordo delle nozze - Se avessi potuto avrei fermato il tempo a quel giorno, ma il tempo non si può fermare lo si può solo vivere. Ed è quello che abbiamo fatto, stiamo facendo e spero faremo. Anche se non puoi leggermi. Con amore, Veronica".
Quello di Veronica Peparini e Andreas Müller è un primo anniversario di matrimonio a distanza: il ballerino sta vivendo l’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 9 come concorrente.
Marito e moglie dal 2025, Andreas Müller e Veronica Peparini si sono conosciuti ad Amici nel 2017. La scintilla è scattata qualche anno dopo, quando Andreas è tornato nella scuola nei panni di ballerino professionista e da allora non si sono più separati. Nel 2023, Veronica Peparini aveva rivelato a Verissimo di aspettare due gemelline, Penelope e Ginevra, nate il 18 marzo del 2024. La coreografa è mamma anche di Daniele e Olivia, avuti con l’ex marito Fabrizio Prolli.
Ospiti a Verissimo, Veronica Peparini, 55 anni, e Andreas Muller, 30 anni, avevano parlato delle loro storia d'amore, non negando che è stata spesso oggetto di critiche e pregiudizi a causa della differenza di età tra loro. "Ancora oggi c'è il commentino cattivo, però chi se ne importa. Noi abbiamo pensato sempre a noi e a quello che ci faceva stare bene, com'è giusto che sia. Tante persone ci hanno sostenuti, anche ad Amici ci hanno sostenuti e questa è una grande forza. Quindi chi se ne importa di quei pochi che dicono cattiverie", aveva dichiarato la coreografa.