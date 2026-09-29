Veronica Peparini celebra il primo anniversario di matrimonio con Andreas Müller: "Anche se non puoi leggermi"

Veronica Peparini condivide su Instagram una dedica piena d'amore per il marito Andreas Müller in occasione del loro primo anniversario di matrimonio. "Esattamente un anno fa - scrive la coreografa a corredo di alcune foto ricordo delle nozze - Se avessi potuto avrei fermato il tempo a quel giorno, ma il tempo non si può fermare lo si può solo vivere. Ed è quello che abbiamo fatto, stiamo facendo e spero faremo. Anche se non puoi leggermi. Con amore, Veronica".

Quello di Veronica Peparini e Andreas Müller è un primo anniversario di matrimonio a distanza: il ballerino sta vivendo l’avventura nella Casa del Grande Fratello Vip 9 come concorrente.