Emma Heming e Bruce Willis nel 2019 (foto Getty)

Emma Heming torna a parlare della decisione di trasferire di recente il marito Bruce Willis - affetto da alcuni anni da una demenza frontotemporale - in un'altra casa a causa di un peggioramento del suo stato di salute mentale. "È stata una decisione difficile, ma è stata la più sicura e la migliore", afferma la modella, 47 anni, a Good Morning America. Nonostante sia stata una scelta complicata, Emma Heming rimane ferma nella sua decisione: "Non è materia di dibattito. Ora so che Bruce riceve la miglior cura possibile 24 ore su 24. I suoi bisogni sono sempre soddisfatti al cento per cento, così come quelli delle nostre due figlie. Quindi non metterò la questione ai voti".

Sposati dal 2009, Bruce Willis e Emma Heming hanno due figlie: Mabel Ray (2012) ed Evelyn Penn (2014). Parlando per la prima volta del trasferimento del marito in un'abitazione diversa, Emma Heming aveva spiegato a Diane Sawyer della Abc: "È quello che lui avrebbe voluto per le sue figlie. Bruce avrebbe voluto che Mabel e Evelyn vivessero in una casa pensata per i loro bisogni, non i suoi".

Di recente anche Demi Moore aveva parlato della malattia dell'ex marito. "È difficile. È dura vedere qualcuno che era così vitale, forte e determinato, trasformarsi in un’altra parte di se stesso", aveva ammesso l'attrice, 62 anni, che con l'attore è stata sposata dal 1987 al 2000 e ha avuto tre figlie: Rumer (1988), Scout LaRue (1991) e Tallulah Belle (1994).

Demi Moore aveva ammesso che vista la situazione "essere l’ex moglie, anche se la nostra famiglia resta molto unita, è una posizione particolare". L'attrice inoltre aveva espresso parole d'affetto e stima nei confronti di Emma Heming: "Non esiste un manuale su come affrontare una situazione del genere. Molto è ricaduto su Emma, che ha dovuto capire tutto questo da sola. La cosa più bella — e ne parla anche nel suo libro — è stata riconoscere l’importanza, per i caregiver, di prendersi cura anche di se stessi. Penso davvero che abbia fatto un lavoro straordinario".