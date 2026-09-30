Aperitivo ready-to-drink? Sì. Ma i grandi classici vogliono il loro rituale immortale

Raffreddare il bicchiere, ricoprire il bordo di sale, oppure aggiungere la scorza di limone fresco e poi tuffare l'oliva nel Vermouth. L'aperitivo cambia forma, ma non rinuncia ai suoi riti. Perché oltre i fenomeni che stanno ridefinendo i codici del bere, rimangono i grandi classici, e con loro il gusto di vederli preparare dietro il bancone. In mezzo, c'è un doppio fenomeno in corso: da una parte crescono i ready to drink (Rtd), cocktail già miscelati pronti in lattina e bottiglia, sempre più sofisticati e premium; dall'altra il boom delle alternative no alcol trainato da consumatori che cercano la convivialità con equilibrio e moderazione.

Un'evoluzione che trova conferma anche nei numeri: secondo la Wine and Spirit Trade Association (Wsta) la categoria del Rtd segna una crescita a doppia cifra nella distribuzione in Uk e negli Usa, mentre in parallelo gli spirits perdono terreno. Identica dinamica (pur su scala più contenuta) in Italia, con i cocktail già pronti, dal Paloma all'Hugo, dal Gin Tonic allo Spritz, che piacciono soprattutto ai più giovani. Ma la vera nuova passione per la Gen Z sono i mocktail aromatizzati, creati per riproporre aspetto e sapore di un cocktail tradizionale, ma senza alcol.

Eppure, mentre i ready-to-drink conquistano spazio sugli scaffali e nelle occasioni informali, resiste il fascino del cocktail preparato sul momento. Scegliere gli ingredienti, dosarli, shakerarli e personalizzare il risultato finale con il bicchiere giusto e il dettaglio fresco, resta un rituale che va oltre la semplice consumazione. Anzi, proprio la diffusione dei ready to drink e delle opzioni alcol free sembra aver rafforzato il valore dell'esperienza: oggi più che mai il drink diventa un gesto sociale, un momento capace di trasformare un aperitivo in un'esperienza. Ecco allora i grandi classici che reclamano il loro rituale immortale.

Dry Martini, l'oliva che si tuffa al momento

Gesti precisi, temperature glaciali e un equilibrio perfetto tra gli elementi. Il rito del Dry Martini passa attraverso due soli ingredienti, Gin e Vermouth Dry, dentro cui tuffare, alla fine, l'immancabile oliva verde. Ma non è così semplice come potrebbe sembrare. Si parte dal bicchiere, con le pareti che vanno raffreddate, mettendo abbondante ghiaccio in un mixing glass; poi il vermut viene usato per aromatizzare il ghiaccio prima di inserire il gin. Si passa alla miscelazione: il gin e il vermut nel mixing glass con il ghiaccio, mescolati per raggiungere la temperatura ideale (intorno ai -4°C). Poi il filtraggio, la spruzzata di oli essenziali della scorza di limone sulla superficie del cocktail e infine l'oliva verde fatta cadere sul fondo o, ancora meglio, infilzata al momento in un apposito stecchino, per rilasciarne delicatamente il sapore.