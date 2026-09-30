Aperitivo ready-to-drink? Sì. Ma i grandi classici vogliono il loro rituale immortale

Raffreddare il bicchiere, ricoprire il bordo di sale, oppure aggiungere la scorza di limone fresco e poi tuffare l'oliva nel Vermouth. L'aperitivo cambia forma, ma non rinuncia ai suoi riti. Perché oltre i fenomeni che stanno ridefinendo i codici del bere, rimangono i grandi classici, e con loro il gusto di vederli preparare dietro il bancone. In mezzo, c'è un doppio fenomeno in corso: da una parte crescono i ready to drink (Rtd), cocktail già miscelati pronti in lattina e bottiglia, sempre più sofisticati e premium; dall'altra il boom delle alternative no alcol trainato da consumatori che cercano la convivialità con equilibrio e moderazione.
Un'evoluzione che trova conferma anche nei numeri: secondo la Wine and Spirit Trade Association (Wsta) la categoria del Rtd segna una crescita a doppia cifra nella distribuzione in Uk e negli Usa, mentre in parallelo gli spirits perdono terreno. Identica dinamica (pur su scala più contenuta) in Italia, con i cocktail già pronti, dal Paloma all'Hugo, dal Gin Tonic allo Spritz, che piacciono soprattutto ai più giovani. Ma la vera nuova passione per la Gen Z sono i mocktail aromatizzati, creati per riproporre aspetto e sapore di un cocktail tradizionale, ma senza alcol.
Eppure, mentre i ready-to-drink conquistano spazio sugli scaffali e nelle occasioni informali, resiste il fascino del cocktail preparato sul momento. Scegliere gli ingredienti, dosarli, shakerarli e personalizzare il risultato finale con il bicchiere giusto e il dettaglio fresco, resta un rituale che va oltre la semplice consumazione. Anzi, proprio la diffusione dei ready to drink e delle opzioni alcol free sembra aver rafforzato il valore dell'esperienza: oggi più che mai il drink diventa un gesto sociale, un momento capace di trasformare un aperitivo in un'esperienza. Ecco allora i grandi classici che reclamano il loro rituale immortale.
Dry Martini, l'oliva che si tuffa al momento
Gesti precisi, temperature glaciali e un equilibrio perfetto tra gli elementi. Il rito del Dry Martini passa attraverso due soli ingredienti, Gin e Vermouth Dry, dentro cui tuffare, alla fine, l'immancabile oliva verde. Ma non è così semplice come potrebbe sembrare. Si parte dal bicchiere, con le pareti che vanno raffreddate, mettendo abbondante ghiaccio in un mixing glass; poi il vermut viene usato per aromatizzare il ghiaccio prima di inserire il gin. Si passa alla miscelazione: il gin e il vermut nel mixing glass con il ghiaccio, mescolati per raggiungere la temperatura ideale (intorno ai -4°C). Poi il filtraggio, la spruzzata di oli essenziali della scorza di limone sulla superficie del cocktail e infine l'oliva verde fatta cadere sul fondo o, ancora meglio, infilzata al momento in un apposito stecchino, per rilasciarne delicatamente il sapore.
Mojito, menta fresca pestata, lime appena spremuto
Menta fresca pestata, lime appena spremuto. Basterebbe questo per spiegare che la freschezza degli ingredienti, per un cocktail come il Mojito, è un piccolo spettacolo di gusto. Poi vengono i gesti, i profumi e le attese. Prima ancora del primo sorso, a conquistare chi beve è il suono del pestello che affonda tra gli spicchi di lime e lo zucchero di canna sul fondo del bicchiere. Il succo si mescola agli oli essenziali della scorza, liberando una fragranza fresca che anticipa il gusto. Poi arrivano le foglie di menta pestate con delicatezza, quel tanto che basta per sprigionarne l'aroma intenso e balsamico.
Infine, il ghiaccio tritato scricchiola mentre viene versato, il rum bianco avvolge gli ingredienti e l'acqua minerale frizzante dà un brio in più. È proprio questo il fascino intramontabile del Mojito: non solo il sapore, ma l'esperienza sensoriale che accompagna la sua preparazione, fino a quell'ultima foglia di menta poggiata sul bordo o direttamente nel cocktail.
Margarita, la bordatura di sale è parte del rituale
Non è possibile gustare davvero un Margarita senza il piacere di sporcarsi leggermente le labbra di sale, appoggiandole su una coppa con bordo largo. Questo cocktail parla di Messico, perché combina la freschezza del lime con la forza distintiva della tequila, che nasce dalle coltivazioni di agave blu da tequila nel Centro America. Se in queste terre si è sempre consumato il famoso trio tequila-sale-limone, l'evoluzione della mixology ha integrato questa semplice ricetta con il Triple Sec.
Così il succo di lime incontra questo liquore capace di mitigare la forza dello spirit attraverso lo "shake & strain", che consiste nello shakerare gli ingredienti con il ghiaccio e poi versarli nel bicchiere filtrandoli. Infine, si versa il tutto in una coppa Margarita, con il bordo esterno rigorosamente passato con il lime e coperto di sale, ovviamente.
Espresso Martini, l'aroma del caffè espresso appena fatto
Il caffè espresso appena fatto crea crema, aroma e consistenza unici. Il rituale dell’Espresso Martini inizia con quella sottile colonna ambrata che diffonde un bouquet intenso di chicchi tostati: ancora caldo, il caffè viene versato nello shaker insieme con il liquore allo stesso gusto e la vodka. Poi arriva lo shaker con il tintinnio del ghiaccio, dove il liquido caldo si raffredda all'istante e si trasforma, incorporando aria e sviluppando una consistenza morbida e setosa.
Quando il cocktail viene filtrato nella coppa gelata, un velo color nocciola forma una crema vellutata e lucente che ricorda quella di un espresso perfettamente riuscito. Infine, l'immancabile rituale: due o tre chicchi di caffè disposti con cura sulla crema. Un cocktail che nasce nel momento stesso in cui viene preparato, come una raffinatissima tazzina di cremoso caffè.
Whiskey Sour, l'albume sapientemente montato
Il Whiskey Sour uno dei cocktail più legati alla preparazione artigianale. Bourbon whiskey, succo di limone, zucchero e albume d'uovo. È questo ultimo ingrediente a fare la differenza. Per un buon Whiskey Sour, infatti, l'albume deve essere montato nello shaker, per ottenere quella texture cremosa che un prodotto premiscelato fatica a replicare. La preparazione comincia con il profumo caldo e legnoso del whiskey che incontra la freschezza agrumata del succo di limone spremuto. Nello shaker, insieme con il ghiaccio, entrano lo sciroppo di zucchero e, nella versione più classica, l'albume d'uovo.
È qui che ingredienti apparentemente lontani tra loro si fondono in una miscela armoniosa e vellutata, che si traduce nel bicchiere in un velluto liquido. La nota estetica? La crema accoglie sulla superficie qualche goccia di bitter, che disegna sfumature rubino. Un drink che non si limita a essere miscelato, ma viene letteralmente costruito davanti agli occhi di chi lo ha ordinato, trasformando la tecnica del bartender in uno spettacolo.