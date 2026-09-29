Sommelier del gusto: i corsi per allenare il palato oltre il vino

La parola sommelier è da sempre associata al mondo del vino, ma negli ultimi anni ha esteso il suo significato anche ad altri ambiti del sapere legato al gusto. Si sa che i sensi possono essere allenati e affinati. Lo vediamo con i profumi e conil mestiere romantico e pieno di fascino del naso. Lo vediamo soprattutto con il gusto e l'olfatto quando si parla di sapori e odori. Ma se il vino ha ormai una lunga storia di studi e professionisti, solo di recente abbiamo assistito alla crescita di nuove figure. Così, le professioni del gusto passano oggi anche dall'olio extravergine e dal miele, con percorsi che portano a titoli riconosciuti.

Ne è prova un aggettivo come avvinato, che indica un difetto dell'olio e porta ancora dentro il nome del vino, a ricordare da dove arrivi il metodo con cui oggi si assaggia quasi tutto. Esistono termini precisi per il piccante che punge in fondo alla gola e per il rumore secco di un quadratino di cioccolato che si spezza. Alla base sta un'idea antica quanto la sommellerie, secondo cui il palato si educa come si educano l'occhio e l'orecchio, e con l'allenamento diventa una competenza che vale anche fuori dalla propria cucina.

Dal servizio in cantina all'analisi sensoriale

La parola sommelier è di origine francese e risale al provenzale antico saumalier, il conducente delle bestie da soma, che nelle corti medievali diventò l'ufficiale incaricato dei trasporti e delle provviste, per legarsi solo più tardi alla cantina, al vino e poi alla carta, al servizio in sala e all'abbinamento con il piatto. Le stesse competenze oggi trovano terreno fertile in ogni prodotto con una filiera lunga e qualità molto diverse da un produttore all'altro, dove serve qualcuno capace di descrivere con precisione ciò che si assaggia.

Ne sono nati i sommelier dell'olio, dell'acqua, del cioccolato, del miele, del caffè, del tè e della birra, mentre per il formaggio si parla di assaggiatori. Il metodo è rimasto quello del vino, con un lessico condiviso, sensi allenati a riconoscere pregi e difetti e un esame che certifica il risultato.