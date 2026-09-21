Premio Accademia del Profumo 2026, tra note e magia: tutti i vincitori

Ci sono fragranze che conquistano al primo incontro e altre che si svelano lentamente, nota dopo nota. Dietro ognuna, però, c’è un universo fatto di ricerca, materie prime, creatività e immaginazione. Perché un profumo non si vede, eppure è capace di costruire immagini. Evoca luoghi, trattiene ricordi, racconta qualcosa di chi lo indossa prima ancora delle parole. È forse per questo che la profumeria vive da sempre sul confine tra tecnica e sperimentazione: una formula precisa che, una volta sulla pelle, diventa qualcosa di personale.

A celebrare questa alchimia è il Premio Accademia del Profumo, arrivato alla sua 37ª edizione e tornato, per il gran finale della Milano Beauty Week 2026, in uno dei luoghi simbolo della cultura italiana: il Teatro alla Scala di Milano.

Una giornata speciale che ha visto X-Style accompagnare il pubblico alla scoperta dell'universo delle fragranze, con un hub nel cuore di Milano in cui si sono alternati talk, incontri e momenti ludici.

Un percorso di avvicendamento al momento clou della giornata: la proclamazione dei vincitori del Premio Accademia del Profumo. La cerimonia, condotta da Ludovica Frasca, ha visto avvicendarsi sul palco del Ridotto Arturo Toscanini, i protagonisti di questa edizione, che con le loro creazioni hanno conquistato consumatori e giurie.

Subito dopo, il racconto della bellezza si è spostato dalle note olfattive a quelle musicali: sul palcoscenico della Scala, i cantanti solisti e l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, diretti dal maestro Sascha Goetzel, hanno dato vita a “Essenza di bellezza”, attraversando pagine di Smetana, Rossini, Verdi e Puccini. Un passaggio naturale tra due linguaggi invisibili e potentemente evocativi: il suono e il profumo.