Il mai-più-senza di settembre? Le giacche di pelle, autentico must-have dell’autunno 2026

fashion 21 settembre 2026

Tra tendenze e idee shopping, dall’iconica biker jacket al blazer: la pelle è protagonista indiscussa di questa stagione, e declinata sulle giacche mostra il suo volto più cool

Di Federica Caiazzo

Balenciaga FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Nel cuore di settembre, la pelle torna protagonista assoluta delle tendenze moda Autunno 2026 soprattutto in versione leather jacket, che sono il vero feticcio di questa stagione. Un rendez-vous sartoriale che ha un grande potenziale di stile, perfetto per dare (ancora più) senso ai look autunnali. Il blazer, il chiodo, le giacche di pelle over e i giubbotti aviator diventano infatti la risposta più cool al meteo incerto: perfetti di giorno e di sera, diventano il passepartout per completare i look di questo mese.

Isabel Marant FW26 - Credits: Getty Images

A confermarlo sono anche le sfilate moda Autunno-Inverno 2026-2027, dove le giacche di pelle vengono declinate in modo estremamente versatile attraverso tre differenti anime e mood. Tre interpretazioni che diventano coordinate geografiche per orientare il nostro shopping: dai volumi oversize più rilassati ai blazer più sofisticati, fino all'insuperabile fascino della biker, tutto è fonte di ispirazione per prendere coraggio verso l’investimento (definitivo) da fare adesso. Ovvero, un pezzo sì must-have ma anche timeless. Un acquisto furbo e astuto da avere – e custodire con gelosia – nel proprio guardaroba. Giacche di pelle per il giorno: sporty, oversize, irresistibilmente easy Morbida, ampia, vissuta, apparentemente rubata al guardaroba di lui: la giacca di pelle oversize si indossa senza troppa disciplina. Anzi, è proprio di giorno che la pelle abbandona ogni rigidità e sceglie silhouette generose, spalle scese, volumi oversize e dettagli sporty. L'effetto finale tende verso la nonchalance, e rende immediatamente più interessante anche il più semplice e minimale dei look: jeans, T-shirt, sneaker e una maxi-giacca bastano per costruire l’uniforme urban in stile cool kid.

MM6 Maison Margiela, Marco Rambaldi, Sportmax FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

A dare una lettura quasi nostalgica della tendenza è Marco Rambaldi, designer fiore all'occhiello della Milano Fashion Week, che porta in passerella una giacca di pelle dall'aspetto vissuto, attraversata da un languore vintage. Sportmax lavora invece sulla silhouette over, arrivando a inserire anche il cappuccio per accentuare la componente sportiva. Il vero protagonista è però il materiale: una pelle matte, dall'effetto martellato. Da MM6 Maison Margiela la regola è, come sempre, uscire fuori dalle righe. La giacca proposta è doppiopetto, volutamente lasciata aperta, con inserti felpati sulle tasche inferiori stampate a quadri. Dalla passerella alla wishlist, il passo è breve. Il radar punta su Loewe, dove la giacca sembra quasi trasformarsi in una maxi-camicia: linee pulite, minimalismo chic e quell'attitudine rilassata che la rende perfetta con jeans o pantaloni dritti.

Giacca Loewe, Magda Butrym e Phoebe Philo - Credits: Courtesy Press Office

Con Magda Butrym la silhouette diventa più costruita senza perdere la sua anima casual. La spalla scesa, i polsini e l'elastico in vita richiamano un'estetica sportiva e contemporanea, quasi da varsity jacket un po’ più evoluta, ma sempre riletta attraverso la sensualità della tendenza pelle. E poi c'è Phoebe Philo, che porta il volume a un altro livello espressivo con una pelle dall'effetto lucido, quasi glossy, e un grande collo avvolgente. I blazer in pelle, anche per i look da sera La leather jacket per antonomasia in versione sera è il blazer di pelle. Un twist decisivo ben comunicato dalle passerelle: in sfilata da Fila si gioca con lo styling delle maniche, arricciate ad arte sui gomiti, quasi a stemperarne l'impronta sartoriale. Da Gucci la superficie è lucidissima e il blazer viene abbinato alla minigonna.

Fila, Roberto Cavalli, Gucci FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

La silhouette morbida e l'atteggiamento disinvolto fanno il resto: tutto concorre all’espressione della femminilità più audace e sicura di sé. Roberto Cavalli sceglie invece una texture effetto-cocco super lucido, enfatizzato da spalle boxy. Non finisce qui: il blazer si lascia strategicamente aperto. Una risposta molto caratterizzante ai look da sera, ma che non compromette in alcun modo la sensualità dell'abito sotto. La caccia al must-have definitivo parte con gradualità: il blazer in pelle nera di Hugo Boss è minimal ma tutt'altro che banale. La finitura matte ne sottolinea l'anima funzionale e utilitaria, rendendolo un investimento versatile che tornerà utile anche nei look da giorno.

Blazer Hugo Boss, Valentino e Versace - Credits: Courtesy Press Office

Più sensuale la proposta di Valentino, dove la pelle lucidissima incontra un taglio a V sul seno. Una costruzione che sposta il blazer verso codici stilistici più femminili e serali, dove un pizzico di seduzione avvolge il design della giacca in sé. Versace punta invece sui dettagli: tasche frontali e un unico bottone dorato, vero e proprio punto luce sulla superficie liscia della pelle nera. L'insuperabile fascino della biker jacket (e le sue rivisitazioni) La biker jacket ha il fascino motociclistico nel suo dna e - guai a toccarlo! - resta intatto di decade in decade, e di stagione dopo stagione. Per l'Autunno/Inverno 2026-2027 torna però protagonista attraverso interpretazioni differenti, talvolta più rigorose e talvolta più morbide. Il fil rouge? Le cerniere metalliche, naturalmente, insieme a bottoni e dettagli utility che ne definiscono l'identità. Act N°1 lavora sulla cromia con una scelta particolarmente interessante: sul nero della pelle sembra cadere una goccia di rosso, creando una nuance che vira verso il cioccolato dark. Zip e profilature enfatizzano l'ispirazione motociclistica, ma la palette la rende più sofisticata e inaspettata.

Act N°1, Balenciaga, Hermès FW26 - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Da Balenciaga la biker jacket è invece nera, avvitatissima, quasi aerodinamica: sembra progettata per una spedizione in moto. La silhouette segue il corpo grazie alla cintura in vita, trasformando il classico chiodo in una forma più precisa e scultorea. Hermès rappresenta l'eccezione che conferma la regola: la biker jacket può essere anche morbida e virare verso il casual. Merito del collo in pelliccia sostenibile, che aggiunge un tocco invernale. Dettata l’ispirazione iniziale, ben vengain fase di acquistienfatizzare il mood motociclistico della giacca di pelle. Certo, è impossibile restare impassibili davanti ai tagli puliti e asciutti di Celine (timeless e da indossare ancora tra dieci anni), ma come resistere davanti alla versione massimalista e rock di Golden Goose?

Biker jacket Celine, Golden Goose e Miu Miu - Credits: Courtesy Press Office