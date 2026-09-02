Guida ai blazer leggeri della moda Autunno 2026 da indossare a settembre

fashion 02 settembre 2026

Dal nero passepartout alle giacche fantasia, ecco 5 mood a cui ispirarsi per costruire un guardaroba autunnale a prova di trend e di stile

Di Valeria Boraldi

C'è un capo che, autunno dopo autunno, troneggia nel guardaroba: il blazer. Oversize, cropped o dalla silhouette sartoriale, è il protagonista assoluto dei look di mezza stagione. Ha il raro privilegio di dare stile anche all’outfit più essenziale e di risolvere, con un solo gesto, il classico dilemma del "non so cosa mettermi". Con settembre si apre ufficialmente il capitolo del transitional dressing e il blazer torna al centro della scena. I modelli più leggeri, ancora permeati da un'allure estiva, accompagnano con naturalezza il passaggio verso l'autunno, diventando il perfetto punto d'incontro tra stile, tendenze, eleganza e versatilità. I più furbi per questa stagione di mezzo? Li abbiamo selezionati dalle sfilate e ve li mostriamo nella nostra guida ai blazer leggeri della moda Autunno 2026 da avere a settembre. Il blazer nero, essenziale passepartout

Dalle passerelle FW26: da sinistra Fendi; Ungaro; Gucci - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Oversize, cropped o dalla linea sartoriale: il blazer nero è un grande classico che continua a reinventarsi. Versatile, chic e intramontabile, accompagna con naturalezza look formali e più casual. Fendi lo propone in versione maxi doppiopetto, ideale con camicia e pantaloni classici per il rientro in ufficio, ma perfetto anche con jeans e sneakers nel tempo libero. Ungaro punta sul fascino dello smoking con un modello impreziosito da un fiocco di paillettes, da indossare sopra una camicia bianca come minidress. Gucci, infine, firma un blazer slim in raso che, coordinato ai pantaloni, reinterpreta il completo total black in chiave anni Duemila, ma si abbina con disinvoltura anche a romantici abitini bon ton. Il blazer total white

Dalle collezioni FW26: da sinistra Peserico; Christian Dior; Genny - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Solo estivo? Assolutamente no, il bianco è un passepartout che attraversa le stagioni. Le collezioni Autunno/Inverno 2026 lo reinterpretano attraverso blazer luminosi e raffinati, perfetti per accompagnare il passaggio dall'estate all'autunno. Peserico punta su un modello oversize doppiopetto, ideale con completi total white, ma anche con jeans, camicie azzurre o long skirt. Christian Dior sceglie invece una silhouette sfiancata in bianco panna dallo spirito ladylike, perfetta tanto con longuette eleganti quanto con abbinamenti più casual. Bon ton il mini blazer di Genny, caratterizzato da maniche bombate e da un delicato fiocco nero a contrasto: impeccabile sia con pantaloni sartoriali sia sopra un miniabito essenziale. Cromie neutre

Dalle sfilate FW26: da sinistra Moschino; Zimmermann; Onitsuka Tiger - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Le tonalità ispirate alla natura portano nel guardaroba un'eleganza calda e senza tempo. Moschino interpreta il trend con un blazer monopetto color sabbia, perfetto con pantaloni coordinati o con jeans, camicia bianca e stivali in cuoio. Zimmermann propone invece un modello cropped panna, da abbinare a pizzi e bermuda oversize per un look boho dal tocco preppy. Onitsuka Tiger punta infine sul cachi con un completo giacca doppiopetto e gonna a pieghe che reinterpreta l'estetica college, tra sneakers colorate e calzettoni, confermando il trend back to school per l'Autunno 2026. Autumn in colour

Dalle passerelle FW26: da sinistra Ermanno Scervino; Chanel; Stella McCartney - Credits: Launchmetrics.com/Spotlight

Dal rosso al rosa fino al blu, i blazer si accendono di colore anche per l'Autunno 2026. Ermanno Scervino firma un modello rosso lampone da indossare anche come minidress, perfetto tanto per la sera quanto su jeans e T-shirt in chiave più casual. Chanel punta sul rosa pastello con un blazer boxy dai bottoni gioiello versatile e raffinato, ideale in città come nei weekend fuori porta. Stella McCartney guarda invece al power dressing anni Ottanta con un maxi blazer blu notte, protagonista di un tailleur dall'eleganza decisa, perfetto dall'ufficio al tempo libero. Flower power a settembre